對抗中國稀土威脅！G7同意合作強化關鍵礦產供應

G7主要經濟體正努力加強關鍵礦產的供應。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕G7主要經濟體正努力加強關鍵礦產的供應，力求擺脫對中國在從手機到風力發電機等各種原料上的依賴。

根據《彭博》獲得的一份草案文件顯示，G7領袖計劃在加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行的峰會上達成一項聲明，制定行動計劃，以實現關鍵金屬供應的多元化，並鼓勵對相關專案進行立即、規模化的投資。

請繼續往下閱讀...

G7沒有直接點名佔全球稀土產量近70％的中國，而是提到產業現行的做法，對G7經濟的「威脅」。

草案稱，G7擁有共同的國家和經濟安全利益，這些利益取決於能否獲得受市場原則約束、具有韌性的關鍵礦產供應鏈。草案指出，關鍵礦產領域的非市場化政策和做法威脅著G7獲取許多關鍵礦產的能力，包括製造磁鐵所需的稀土元素，而這些元素對工業生產至關重要。

在G7領袖正式通過之前，草案仍有修改空間。G7由美國、加拿大、日本、德國、英國、法國、義大利、歐盟組成。

自今年4月以來，西方經濟體依賴中國提供關鍵資源所帶來的風險，已暴露無遺。為了報復美國總統川普的關稅，中國加強了對稀土的出口管制。在這之前2年，中國已對鎵、鍺、石墨和銻等關鍵材料實施了類似的限制。

草案指出，G7意識到有必要依同努力，在G7內部以及全球各地增加對負責任關鍵礦產的投資。草案表示，需要立即進行大規模投資，以確保未來的供應鏈，並確保有前景的採礦及加工專案克服許可和審查流程延宕、市場操縱和價格波動等障礙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法