再爆包養產子、女大生與人妻待遇大不同？王文洋深感恐懼發2聲明

王文洋今日又遭媒體爆料，有包養產子事件。

（資料照）

包養生子又一案? 王文洋發兩大聲明。（永然律師事務所提供）

人妻產子只獲200萬 「待遇天差地遠」

〔記者張慧雯／台北報導〕針對週刊報導宏仁集團總裁王文洋包養宋姓女大生產子案後，今日再度爆料有劉姓女子也自稱替王文洋生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，永然律師事務所為王文洋發出兩大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

請繼續往下閱讀...

王文洋桃色糾紛一波未平、一波又起。根據週刊指出，宋姓女大生因產子事件索討10億元和解金一案，6月4日台北地院才開庭審理，孰料，又有一名劉姓人妻跳出來指稱，經人牽線認識王文洋且多次發生關係、懷孕產子，但王文洋只付200萬元，指稱「待遇天差地遠」。

報導也指出，無論是宋姓女子、劉姓人妻，能夠結識王文洋都是與番薯台許姓前總經理有關係，更爆出這些女子與許某也都「有關係」，等於同與王文洋共享親密伴侶。

王文洋兩大聲明如下:

第一，週刊前述報導所提之劉姓女子所述有諸多不實之處，且王文洋對於劉姓女子與許某二人間私下往來關係並不清楚。

第二，本件新聞報導事件，均屬當事人王文洋個人隱私，與社會公益無關，對於有心人士一再刻意向媒體爆料，意圖索討金錢，已令王文洋深感恐懼，若有侵害隱私權與名譽權等不法情事，王文也將循法律途徑，依法維護自身權益，

王文洋也表示，本件新聞報導事件與社會公益無關，對於有心人士運用此事占用媒體資源，王文洋也深表遺憾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法