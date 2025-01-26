春節休市期間 期貨保證金調高1成

期貨市場春節期間共休市十一日，為因應國際金融市場可能發生的價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，調整方式以一月二十一日的保證金為基礎，調高約十％。（示意圖，中央社）

因應國際市場波動

〔記者高嘉和／台北報導〕因期貨市場春節期間共休市十一日，為因應國際金融市場可能發生的價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，調整方式以一月二十一日的保證金為基礎，調高約十％。

保證金調整包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調整方式是以一月二十一日的保證金為基礎，調高約十％；實施期間自一月二十二日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，並預計於二月三日開紅盤日視市場狀況，再行公告二月四日一般交易時段結束後各契約之保證金適用金額，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。

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以台股期貨（TX）為例，每口原始保證金原為三十二萬二○○○元，一月二十二日一般交易時段收盤後調高至三十五萬四○○○元。金管會提醒期貨交易人注意保證金適用金額調整，須隨時關切自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人也應加強注意，並落實風險控管。

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