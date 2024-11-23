中企憂川普2.0 忙囤美元消耗人民幣

中國企業正透過儲存更多美元及透過人民幣簽訂合約與開闢進口管道，來降低持有人民幣部位。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，趕在川普上任前，中國企業正透過儲存更多美元及透過人民幣簽訂合約與開闢進口管道，來降低持有人民幣部位，避免重蹈美國候任總統川普第一任期時出現的匯率劇烈波動覆轍。

報導指出，自美國五日大選迄今，美元兌人民幣已升值二％，讓利潤微薄的中企更加焦慮。中國風險管理顧問公司Qing Jing創辦人江大衛（音譯）說，「企業持有離岸美元的意願明顯上升」；他舉例，江蘇一家年出口額三億美元的企業尋求協助，希望在貨幣風險中仍保住五％的利潤，該公司也必須面臨川普揚言課徵中國商品六十％關稅的威脅。

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目前為止，多數中國企業保留出口美元所得，若有辦法就優先存放境外。中國人民銀行數據顯示，截至十月，過去一年在岸外幣存款年增六．六％至八三六五億美元；分析師預測，至明年底人民幣可能從目前的七．二四兌一美元貶至七．八元價位。

礦產出口商浙江中拓集團金融市場業務部總經理劉揚（音譯）說，「美中之間的利差很大，該局面將持續漫長時間，對中國出口商而言，自然想持有美元資產」。

花旗銀行貨幣交易亞太區首長斯瓦米認為，長期而言，川普的高關稅政策可能改變貨幣避險流向，就算過去幾年人民幣在全球支付與貿易的比重攀升，但仍遠遠無法取代美元的國際地位。

出口商正試圖降低貨幣風險。將LED燈銷往南美洲與非洲的廣東王姓業者指出，「以出口所得採購在地產品，再進口至中國，同時將利潤兌換成美元；這是一種處理貨幣風險的簡單、基本方法，不需使用複雜的避險工具」。福建韓姓汽車出口商也附和說，「雙邊貿易提供了天然的避險」。

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