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我外銷訂單連8紅 年增4.9％

2024/11/21 05:30

經濟部公布10月外銷訂單金額為554.5億美元、年增4.9％，連續8個月正成長。（資料照）經濟部公布10月外銷訂單金額為554.5億美元、年增4.9％，連續8個月正成長。（資料照）

經濟部︰全年高機率正成長 將是歷年第三高

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布十月外銷訂單金額為五五四．五億美元、年增四．九％，連續八個月正成長；今年前十月接單金額為四八四三．五億美元、年增三．八％。統計處長黃于玲表示，全年很高機率會是正成長，將是歷年第三高。

按貨品別觀察，外銷訂單兩大主力電子產品與資訊通信產品接單成長，分別年增十一．二％及○．五％；光學器材則因大尺寸面板價格下滑、光學鏡頭接單減少，加上光學檢測及量測設備接單成長，上述因素交互影響下年減○．七％。

傳統貨品方面，因半導體設備需求熱絡及自動化設備訂單成長，基本金屬年增七．四％、機械年增五％、化學品年增三．九％、塑橡膠製品年增一．八％。

台商加速回流 前10月海外生產占比15年最低

海外生產比方面，川普一．○啟動美中科技貿易戰後，重塑全球供應鏈型態，加速台商回流，帶動海外生產比整體呈下降趨勢，今年前十月來到四十八．五％，創十五年來同期最低，主因是高階伺服器等資通信廠商回台增產所致。

至於川普二．○是否加大抑制紅色供應鏈的力道，進而刺激台商回流？黃于玲坦言，「很難講」，因為川普新政府明年一月就任，其關稅政策牽涉到貨品項目與國家別的稅率，相關配套目前也尚未明朗。

統計處預估，十一月接單金額落在五三○億至五五○億美元，年增四．七％至八．六％。黃于玲說，第四季接單會比第三季來得好，目前來看，外銷訂單今年全年正成長的機率較上月來得更大。

黃于玲指出，外銷訂單全年歷史新高是二○二一年的六七四一億美元，次高是二○二二年的六六六七．九億美元，若要達到次高的目標，今年十一與十二月合計就要衝到超過一八二五億元，「有些困難」，目前看來是難以達成。

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