央行明年繳庫數逾2000億 16年新高

央行報告指出，明年預算預計二○二五年繳庫二○○○億二九一四萬元，為二○一○年以來、十六年新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕國庫金雞母！中央銀行明年預算出爐，預計二○二五年繳庫二○○○億二九一四萬元，較二○二四年預算繳庫數增加二○八萬元，為二○一○年以來、十六年新高，也是一九九八年統計以來、二十八年次高。

有統計以來 28年次高

中央銀行總裁楊金龍今天將赴立法院財政委員會進行專題與業務報告。報告指出，央行今年前十月營業總收入四七五○億八五五八萬元，營業總支出二八七三億六○一○萬元，收支相抵後，盈餘為一八七七億二五四八萬元。

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央行預計明年含中央造幣廠、中央印製廠營業總收入可達四二六一億七七七九萬元，較上一年度預算數增加一三六億六六七三萬元、年增三．三一％。其中，利息收入估三九一四億七八六○萬元，含投資國內各類證券利息、存放國內外銀行利息及各項融通利息等收入；其他項收入為三四六億九九一九萬元。

與營業總支出相抵後，預計明年度預算盈餘為一七五三億二○○○萬元。除提存法定等公積三五○億九○八六萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘五九八億元共二○○○億二九一四萬元，全數繳交國庫官息紅利。

國庫金雞母 實至名歸

不過，央行表示，央行資產收益及利息支出均具不確定性，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，其中外幣資產運用收益為央行營業收入主要來源，但受制於營運量、主要外幣利率及匯率變化，均非央行所能完全掌握；營業支出也會受到央行沖銷性措施及國內利率調整變動影響，這也是各國央行均會面臨到的問題。

央行自二○一○年起連續十一年每年繳庫皆達一八○○億元，二○二一年因受到疫情衝擊，繳庫金額降至一六五一億元，今年度回升至二千億元，國庫金雞母的稱號實至名歸。

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