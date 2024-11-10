期交所縱橫期海模擬交易賽 北商大、北科大勝出

台灣期交所「一一三年縱橫期海Trade Like a Pro︱大專院校模擬交易競賽」，最終成績揭曉。（期交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣期貨交易所舉辦「一一三年縱橫期海Trade Like a Pro—大專院校模擬交易競賽」，吸引全台五十一所大專院校二七○支隊伍、共九五六位學生熱情參賽。本次競賽於五月十三日正式展開，歷經台股市場劇烈震盪，經過初複賽共六個月激烈競爭後，最終成績正式揭曉。

台灣期交所「113年縱橫期海Trade Like a Pro-大專院校模擬交易競賽」得獎名單。（期交所提供）

競賽總成績前三名分別由台北商業大學和台北科技大學脫穎而出。台北商業大學財務金融系的「比期堡」和「小金幣」分別奪下冠亞軍，展現出卓越的交易策略與風險控管能力；季軍由台北科技大學的「諸葛村夫躬耕於南陽」隊伍獲得，這支由能源與冷凍空調工程系及光電工程系組成的跨領域隊伍，證明了金融交易不僅限於專業金融背景的學生。

請繼續往下閱讀...

排名第四至十八名的隊伍來自各大名校，包括逢甲大學、台中科技大學、中國文化大學、長榮大學、實踐大學、長庚大學、聯合大學、清華大學、高雄科技大學、中原大學、台北大學等。本次評分標準不僅看重總獲利金額，也同時考量夏普比率，期交所希望參賽學生追求獲利的同時，也培養出對風險管理的敏感度。

各參賽隊伍以心得報告紀錄本次的競賽歷程，多位同學在心得報告中表示獲益良多，先透過所學知識擬定交易策略，同時密切關注市場變化，再適時使用槓桿來驗證所學理論。本次競賽開放志同道合的同學組隊報名，各隊在小組討論交換意見，發展出多元化的交易策略。

期交所將頒發獎金鼓勵優勝隊伍及指導老師。第一名的隊伍將獲得八萬元獎金，指導教授也將同時獲頒三萬元獎金，以表彰他們在競賽中的優異表現。期交所另設置「好學獎」，自符合資格之參賽學生抽選五十位，頒發五百元7-ELEVEN購物金，以鼓勵更多學生參與，強化學習期貨交易的動機。

期交所未來將持續辦理類似競賽，讓更多大專院校學生有機會透過模擬交易提升專業技能。競賽雖然告一段落，但學習不會停止，期交所鼓勵同學們利用虛擬交易所平台進行練習，持續強化交易技巧奠定紮實基礎，期望這些優秀學生能在未來金融市場嶄露頭角，成為引領市場的明日之星。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法