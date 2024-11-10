晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

期交所縱橫期海模擬交易賽 北商大、北科大勝出

2024/11/10 05:30

台灣期交所「一一三年縱橫期海Trade Like a Pro︱大專院校模擬交易競賽」，最終成績揭曉。（期交所提供）台灣期交所「一一三年縱橫期海Trade Like a Pro︱大專院校模擬交易競賽」，最終成績揭曉。（期交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣期貨交易所舉辦「一一三年縱橫期海Trade Like a Pro—大專院校模擬交易競賽」，吸引全台五十一所大專院校二七○支隊伍、共九五六位學生熱情參賽。本次競賽於五月十三日正式展開，歷經台股市場劇烈震盪，經過初複賽共六個月激烈競爭後，最終成績正式揭曉。

台灣期交所「113年縱橫期海Trade Like a Pro-大專院校模擬交易競賽」得獎名單。（期交所提供）台灣期交所「113年縱橫期海Trade Like a Pro-大專院校模擬交易競賽」得獎名單。（期交所提供）

競賽總成績前三名分別由台北商業大學和台北科技大學脫穎而出。台北商業大學財務金融系的「比期堡」和「小金幣」分別奪下冠亞軍，展現出卓越的交易策略與風險控管能力；季軍由台北科技大學的「諸葛村夫躬耕於南陽」隊伍獲得，這支由能源與冷凍空調工程系及光電工程系組成的跨領域隊伍，證明了金融交易不僅限於專業金融背景的學生。

排名第四至十八名的隊伍來自各大名校，包括逢甲大學、台中科技大學、中國文化大學、長榮大學、實踐大學、長庚大學、聯合大學、清華大學、高雄科技大學、中原大學、台北大學等。本次評分標準不僅看重總獲利金額，也同時考量夏普比率，期交所希望參賽學生追求獲利的同時，也培養出對風險管理的敏感度。

各參賽隊伍以心得報告紀錄本次的競賽歷程，多位同學在心得報告中表示獲益良多，先透過所學知識擬定交易策略，同時密切關注市場變化，再適時使用槓桿來驗證所學理論。本次競賽開放志同道合的同學組隊報名，各隊在小組討論交換意見，發展出多元化的交易策略。

期交所將頒發獎金鼓勵優勝隊伍及指導老師。第一名的隊伍將獲得八萬元獎金，指導教授也將同時獲頒三萬元獎金，以表彰他們在競賽中的優異表現。期交所另設置「好學獎」，自符合資格之參賽學生抽選五十位，頒發五百元7-ELEVEN購物金，以鼓勵更多學生參與，強化學習期貨交易的動機。

期交所未來將持續辦理類似競賽，讓更多大專院校學生有機會透過模擬交易提升專業技能。競賽雖然告一段落，但學習不會停止，期交所鼓勵同學們利用虛擬交易所平台進行練習，持續強化交易技巧奠定紮實基礎，期望這些優秀學生能在未來金融市場嶄露頭角，成為引領市場的明日之星。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財