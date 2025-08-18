台股人氣強 指數漲近百點觸及24431點創新天價

台光電、光寶科AI扮要角，指數漲近百點觸及24431點新天價。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統川普預告半導體關稅上看300%衝擊，美股上週五僅道瓊收小紅，其餘皆收黑，台股受此衝擊，在台積電週一開盤下跌10元，指數開盤跌61.93點，以24272.55點開出，所幸在台光電、台達電、技嘉、光寶科等AI股逆揚下，加上台積電買盤進場，股價回到平盤，指數漲勢擴大，早盤漲近百點，指數來到24431點，刷新天價。

由於市場衡量美國好壞參半的經濟數據，加上美國總統川普預告晶片關稅上看300%，晶片股承受賣壓，美股週五（15日）多數收低。

請繼續往下閱讀...

道瓊工業指數終場上漲34.86點，或0.08%，收在44946.12點。

標準普爾500指數下跌18.74點，或0.29%，收在6449.80點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌87.69點，或0.40%，收在21622.98點。

費城半導體指數下跌132.754點，或2.26%，收在5752.736點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法