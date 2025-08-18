川普稱關稅足以償還美國債務 財星曝：可能連邊都摸不到

美國總統川普稱，關稅收入足以償還美國債務，但《財星》分析指出，這一數字可能連支付利息都不夠。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前表示，關稅收入可以用來償還美國37兆美元（約新台幣1112.7兆元）的債務，甚至可以「發紅包」，但根據美國財政部數據顯示，這些收入甚至不足以支付每個月的利息成本。

《財星》（Fortune）報導，川普日前向媒體表示，徵收高額關稅的主要目的之一是為了償還美國的債務，並直言，正在考慮將多餘的收入向美國公民退稅。這項計劃聽起來相當吸引人，但根據《財星》看到的數據，目前的關稅收入甚至無法支付利息，更不用說是削減債務總額。

財政部數據顯示，7月美國國庫票據（T-Notes）的應計利息支出就高達381億美元（約新台幣1.14兆元），此外，還有139億美元（約新台幣4180.4億元）的美國國庫債券（T-Bonds）利息、28.5億美元（約新台幣857.1億元）的浮動利率債券（FRN）利息以及抗通膨債券（TIPS）資產的61億美元（約新台幣1834.5億元）。整體光是利息來看，單月就高達609.5億美元（約新台幣1.83兆元）。

相較之下，財政部報表顯示，關稅帶來296億美元（約新台幣8902.2億元）的收入，這是一個令人印象深刻的數字，但遠遠不足以與抵銷利息相提並論。

賓州大學華頓商學院教授戈梅斯（Joao Gomes）表示，川普的關稅制度可能會使他的支出為零，但並不是改善資產負債表。戈梅斯認為，關稅收入將抵銷白宮「大而美法案」的成本，根據國會預算辦公室（CBO）計算，這項法案到2030年將使美國債務增加3兆美元（約新台幣90.2兆元）。

戈梅斯指出，川普政府把國家債務情況描繪的差不多了，但是認為關稅能清償國家債務的想法當然是大大誇大了。戈梅斯也提到，關稅確實可能會對美國債務的累積速度產生一些有益的「拖延作用」。

戈梅斯補充，美國「根本不可能清償債務」，政府每年需要1.8兆美元（約新台幣54.1兆元）的借款淨成長，在關稅收入挹注下，這個數字可能會下降，但實際上這個缺口是不可能填滿的，現在所能期望的最好結果就是關稅最終能帶來巨額收入，並減少美國年度預算缺口，進而抑制債務成長的速度。

