財經 > 國際財經

美政府要抽成15％ 傳輝達H20可能漲價18％？

2025/08/18 12:43

專家指出，美政府開啟抽成模式，輝達為維持毛利金額，得將H20價格調漲18%。（路透）專家指出，美政府開啟抽成模式，輝達為維持毛利金額，得將H20價格調漲18%。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠輝達與超微已同意，將其在中國銷售的H20和MI308晶片營收的15％，上繳美國政府，而這項協議據稱是輝達取得美國政府出口許可的條件之一，引發業界震撼。

媒體報導，Deepwater Asset Management共同創辦人蒙斯特（Gene Munster）指出，輝達若要維持毛利金額，得將H20價格調漲18%，預計毛利率將會略為下滑，但對輝達影響不大。

據報導，蒙斯特（Gene Munster）於16日發表一份報告指出，輝達執行長黃仁勳跟川普的協議，開啟了「付費參與」（pay-to-play）中國市場的全新模式。

蒙斯特認為，美國政府分潤H20銷售中國的15%營收，也適用於新調漲的價格，這是計算輝達毛利率較為棘手的部分。但他指出，雖然輝達毛利率將略為下滑，但投資人會聚焦毛利金額，而非毛利率，這屬於外部政治壓力的影響。

分析師指出，華爾街本預估，輝達明年的毛利率將達71%，但為進行成本轉嫁、保住毛利率，H20售價調漲18%，假設H20對總營收的占比為15%，這會導致輝達整體毛利率從71%降至69.3%。

專家指出，川普決定允許輝達和超微向中國出售其先進的AI晶片，並要求其支付15%的營收分成，這使得未來美國出口管制制度幾乎轉變成一個可以討價還價的籌碼。

而川普的舉動，反映出美國與中國的科技競爭正在改變，美國在AI和半導體領域對中國的領先優勢正在縮小。專家估計，雙方差距僅剩1至2年的光景。

