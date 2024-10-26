「金磚之橋」邊緣化台灣？ 央行︰無法取代SWIFT

金磚國家創建「金磚之橋」，台灣被排除恐遭邊緣化？央行四理由駁斥。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕金磚國家（BRICS）前陣子舉行高峰會，提出新跨境支付倡議，以實現本幣清算，卻遭部分媒體曲解為金磚國家討論創建「金磚之橋」（BRICS Bridge）新金融支付平台，與SWIFT抗衡，台灣因地緣政治將被排除而邊緣化，支付系統處境令人擔心等論述。中央銀行昨日特別提出四大理由駁斥，表示這些論述未符事實。

一是金磚國家倡議成立「BRICS Bridge」新金融支付平台，希望藉此減少對SWIFT倚賴，降低美元在國際支付清算扮演的角色，目前仍在倡議階段。SWIFT做為國際性跨境交易傳輸平台，各國主要金融及相關支付網路均與SWIFT串聯運作，而「BRICS Bridge」主要為俄羅斯及中國等國家為避免受到歐美國家金融制裁、擬成立的非全球性系統，該系統無法與SWIFT抗衡。

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二是台灣與全球的貿易支付，均透過SWIFT處理，即使未來「BRICS Bridge」計畫完成，但金磚國家想要與歐美等SWIFT會員國家進行貿易支付，仍需透過SWIFT，台灣與金磚國家貿易仍可透過SWIFT處理，並不會被邊緣化。

三是央行持續參與國際機構有關支付系統議題的交流與討論，並非僅扮演追隨者角色。

四是台灣已建置符合國際清算標準的即時總額清算（RTGS）系統及零售快捷支付系統（FPS），提供國內各類大額及零售支付交易服務，且建有外幣結算平台，提供美元、歐元、日圓、人民幣及澳幣五種外幣交易服務，金融機構均可透過SWIFT為其客戶完成跨境支付，我國支付基礎設施健全完善。

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