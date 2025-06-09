美債遭恐慌性拋售 「這3國」債市邊緣人華麗轉身

分析師看好義大利債市。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場對於美國等經濟體的財政赤字擔憂，震動全球債券市場，卻發生一件不尋常的事，義大利、希臘的債券價格上漲，躍升成最大贏家。

《彭博》報導，幾年前，外界難以想像義大利、希臘和西班牙等國的債券價格有機會翻身，在歐洲市場，這些國家長期以來一直被邊緣化，對於交易員而言，這些國家揮金如土、揮霍無度，官僚機構長期臃腫不堪，如今在市場對政府債務飆升的擔憂席捲全球之際，這些國家的債券必然會成為受創最嚴重的對象之一。

請繼續往下閱讀...

但是，事情卻非如此，義大利、希臘和西班牙已成為財政謹慎的典範，在經歷被迫實施緊縮政策並導致政治領導人下台的慘痛教訓後，它們控制了赤字。與此同時，美國、德國和日本等國正在加緊推進支出計劃，這將進一步加重債務負擔。

突然之間，投資人持有義大利債券而非德國債券所要求的利差，已縮小至1個百分點以下。這比十年前的5.7個百分點大幅下降，顯示隨著投資者懲罰鉅額借款人，也表明歐洲的富裕國家和窮國之間鴻溝正在縮小。

報導指出，長期以來，義大利一直與混亂的政治、低迷的成長、揮霍無度的政策和動盪的債券聯繫在一起，現在則成為市場寵兒，至少與一些其他市場相比是如此。Neuberger Berman高級投資組合經理巴貝（Patrick Barbe）說，預計義大利債券將繼續表現出色。

報導稱，隨著美國失去最後一個AAA信用評級，義大利和希臘由於控制赤字和支出，今年的信用評級均上調一級。

不過，義大利和希臘等國家面臨的一個風險是：它們仍然背負著歐洲最高額度的債務負擔，而美國和德國的借貸狂潮可能會繼續推高利率。因此，儘管歐元區的邊緣國家相對於德國的借貸溢價已經縮小，但它們的利息支出仍將增加，從而惡化財政前景。不過，截至目前，市場回報足以吸引更多買家轉向這些曾經管理不善的國家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法