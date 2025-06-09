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美國找到制衡中國稀土新籌碼 彭博曝 「這產業」無可取代

2025/06/09 15:32

中國的乙烷幾乎全部依賴美國，成為美國的談判籌碼。（法新社）中國的乙烷幾乎全部依賴美國，成為美國的談判籌碼。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美新一輪經貿磋商9日在英國倫敦舉行，全球市場高度關注。對於中國以稀土禁令掐住美國供應鏈，傳出美方找到對策反擊。《彭博》指出，中國的乙烷幾乎全部依賴美國，因此，美國瞄準中國無法取代的乙烷，作為貿易戰籌碼。

據了解，美國是世界上最大的乙烷生產國，用於製造塑膠，中國是最大的客戶，美國幾乎所有的乙烷都供應給中國。

報導指出，目前美國商務部已下令承運商申請出口許可證，並已告知至少一家公司－企業產品合作夥伴公司（Enterprise Products Partners LP），打算對3批運往中國的貨物暫停發放出口許可證，理由是乙烷等石油產品可能被轉用於軍方。

East Daley Analytics天然氣液分析師朱利安·倫頓（Julian Renton）表示，乙烷已成為地緣政治武器。專家認為，貿易戰凸顯中美在某些大宗商品的相互依賴，兩國都在試圖利用這種依賴關係，作為解決爭端的籌碼。

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