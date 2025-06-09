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住東京百坪豪宅卻沒錢！75歲婦揭「隱形貧窮」黑暗真相

2025/06/09 21:04

日本高齡社會越來越常見「隱性貧困」。（示意圖，歐新社）日本高齡社會越來越常見「隱性貧困」。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休前一定要做好規劃，才能避免「擁有房產卻手頭拮据」的尷尬局面。日本一名75歲的婦人住在東京市中心百坪豪宅裡，看似過著優雅舒適的退休生活。事實上，她只靠著退休金度日，卻持續過著退休前的奢侈的生活，常常入不敷出，住在高檔住宅區經濟狀況卻很拮据，這是日常高齡化社會常見的「隱性貧窮」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的平田真知子（化名）住在東京的高級住宅區，擁有100坪的房產，她和丈夫曾在泡沫經濟時期於大型企業任職，雙薪家庭年收入曾高達約2000萬日圓（約新台幣410萬元）。

她表示，因為我們夫妻都很忙，幾乎沒在管理家計。孩子們從國中開始念私立學校，也經常出國旅行。隨著收入增加，生活水平也跟著提高，所以即使賺得多，存款卻不多。退休後我們仍舊維持那樣的生活模式。

5年前丈夫過世後，殘酷現實迎面而來。平田女士說，這塊土地是丈夫從父母那裡繼承來的，光是固定資產稅每年就要50萬日圓（約新台幣10.3萬元）。她的退休金早已用於繳房貸與支付丈夫的住院費，存款也所剩無幾，僅靠每月22萬日圓（約新台幣4.5萬元）的退休金收入，卻仍舊會像過去一樣請客吃高級餐廳，搭計程車出門，導致入不敷出。

她苦惱說，「因為大家都覺得我過得很好，我也說不出口自己其實很拮据」，即使孩子們勸她應該過得節儉一點，但多年來形成的生活習慣，並非一朝一夕可以改變。最近家中各處開始需要修繕，費用讓她感到不安。她也無力準備未來可能需要的看護費用。雖然住在高級住宅區，實際上卻面臨家計困窘的「隱性貧困」狀態。

報導指出，平田女士的案例並非特例。如今許多日本高齡者陷入「房產富裕、現金貧窮」的狀態，擁有高價值不動產，卻缺乏可運用的現金。

根據日本官方統計，65歲以上的高齡者中，有高達84.5%擁有自宅。然而，擁有房產並不代表經濟安穩。根據資料顯示，日本有41.4%的70歲以上家庭，儲蓄金額低於500萬日圓（約新台幣103萬元）。雖然平均儲蓄為1757萬日圓（約新台幣361萬元），但這是被少數高資產者拉高的數據。實際上將近一半家庭擁有的資金不足以支撐老年生活。

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