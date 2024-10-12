飆股幕後》營運有轉機？ 正達2個月大漲1倍

玻璃加工大廠正達從8月初低點20.3元起算，兩個多月來股價大漲一倍。（取自網路）

記者陳梅英／特稿

玻璃加工大廠正達（3149）持續轉型，近年跨入汽車智慧座艙市場開發有成，去年毛利率已轉正，今年第三季營收6.39億元創8季新高，在鴻海（2317）電動車題材助攻以及營收成長下，昨日股價一舉衝高來到45.7元創下3年多來新高，惟獲利了結賣壓也隨之出籠，最後收40.5元、下跌1.65元，成交量10.67萬張，創下掛牌以來最大量。若從8月初低點20.3元起算，兩個多月來股價大漲一倍。

毛利率轉正 力拚虧轉盈

正達成立於1996年，一開始主要產品為玻璃鍍膜（ITO/AR）、薄化（蝕刻/拋光）、3D玻璃等，2007年看好蘋果iPhone商機，鴻海集團大舉投資正達，正達靠著蘋果iPhone與iPad保護玻璃訂單也曾有過一段風光歲月，不過2013年iPhone改採in-cell觸控，導致正達保護玻璃訂單驟減，自此連年虧損，並於2015年大舉打銷資產設備減損，使當年每股稅後虧損達19.1元。

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正達在歷經營運大起大落後，陸續整頓、收斂投資，將3D玻璃製造技術、設備出售給鴻海，跨入建材領域，目前營運三大業務分別為綠建築玻璃、車用玻璃和光電玻璃加工，其中，車用玻璃毛利率最高，其次為光電、建築玻璃。

去年第一季以來正達毛利率已連續6季轉正，今年第三季營收規模進一步成長至6.39億元，創下8季以來新高，但能否結束連6年虧損、單季轉盈，正達表示，要看產品結構。

正達近年由3D車用玻璃領域延伸至智慧座艙，去年接獲歐洲車廠訂單，目前已在交貨，下半年還有美國車廠訂單開始出貨。

天量收黑 追價宜慎

法人認為，正達近期股價大漲已超過基本面，且正達股本小，僅18.5億元，容易遭主力鎖定，在短線漲幅已高、昨日爆出歷史天量收黑下，嚴防主力落跑，不建議散戶追價。

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