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堵中國傾銷 英鋼鐵業籲關稅反制

2024/10/08 05:30

英國鋼鐵業呼籲政府採取進一步的保護主義貿易措施，以因應中國引發的全球鋼鐵供應過剩所帶來的大量進口鋼鐵。（彭博資料照）英國鋼鐵業呼籲政府採取進一步的保護主義貿易措施，以因應中國引發的全球鋼鐵供應過剩所帶來的大量進口鋼鐵。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《衛報》報導，英國鋼鐵業呼籲政府採取進一步的保護主義貿易措施，以因應中國引發的全球鋼鐵供應過剩所帶來的大量進口鋼鐵。

遊說團體「英國鋼鐵」（UK Steel）七日發布分析報告指出，全球有五．四三億噸過剩鋼材，為英國每年用量的七十倍；到二○二六年，目前的保護措施將到期，英國鋼鐵業將面臨「懸崖邊緣」。

由於中國房地產業長達數年的危機拖累國內鋼鐵需求不振，中國鋼鐵業正經歷嚴重的衰退，中國鋼材供應過剩，也導致全球價格下跌。「英國鋼鐵」總幹事加史塔斯（Gareth Stace）表示，英國必須採取行動保護鋼鐵業，否則，英國在鋼鐵業的投資將「全部付諸東流」。

英國目前制定的鋼鐵保護措施，限制廉價鋼鐵流入英國；這些保護措施是在二○一八年推出，以防止美國前總統川普對進口產品課徵關稅後，中國廉價鋼鐵的轉移，但這些措施將於二○二六年到期，且在世貿組織（WTO）規則下不得展延，然而，英國鋼鐵業希望政府無論如何都要考慮保護鋼鐵業。

塔塔鋼鐵英國行銷和業務發展總監柯德林（Russell Codling）表示：「中國對全球市場的過度供應正在席捲每個角落，現有的貿易保護機制不足以應付這些情況。」

「英國鋼鐵」建議政府應考慮對超過一定水準以上的鋼鐵進口課徵關稅。史塔斯表示：「非市場力量推動和維持的全球產能過剩，是當今全球鋼鐵業面臨的最大挑戰之一，可能重組全球鋼鐵生產的版圖，因為公平競爭不再存在。」

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