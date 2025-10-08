LTN經濟通》成本高台積電50％ 中芯拚5奈米氣喘如牛

美中科技戰火熱，中國積極發展科技自主。（路透資料照）

中芯扛挑戰西方AI晶片優勢重責

〔財經頻道／綜合報導〕美中科技戰火熱，中國積極發展科技自主，其中，中芯國際作為中國最具代表性的晶圓代工廠，被視為突圍的關鍵角色，近期更是傳出正在測試中國國內首款自製先進晶片製造設備，企圖挑戰西方在人工智慧（AI）晶片領域的技術優勢，但中芯國際真的有這麼厲害嗎？

今年9月，《金融時報》報導，知情人士透露，中芯國際目前正在測試由上海新創公司宇量昇科技生產的28奈米深紫外光（DUV）曝光機，並利用「多重圖形技術」生產7奈米晶片。

雖然初步測試結果樂觀，但是否能投入量產仍未明朗。目前中國晶片製造商仍依賴先前購買，或二手取得的艾司摩爾（ASML）DUV設備，製造華為昇騰系列等先進處理器。

知情人士指出，這些設備在低良率下可嘗試生產5奈米晶片，但無法進一步製造更先進產品。且值得一提的是，先前美國為了限制中國半導體進步設立出口管制，限制了中國取得最新設備的能力。

有分析指出，即便這些設備在低良率情形下可嘗試做出5奈米晶片，但無法進一步支援更尖端製程。相較之下，台積電（2330）將於今年晚些時候使用ASML最新極紫外光（EUV）設備量產最先進的2奈米晶片。

中芯國際是中國領先的本土晶片製造商。（路透資料照）

中芯年底GPU良率預計達30%

中芯國際是中國最領先的本土晶片製造商之一，但在美國的制裁下，削弱中芯國際使用最新曝光機設備生產尖端晶片的能力，摩根士丹利預估，中芯國際到年底的GPU良率預計將達30%、2027年，中芯國際每月最多只能生產1.8萬片AI晶片晶圓。

近年來，中國政府將半導體產業視為國家戰略的重要組成部分，並投入大量的資金和政策支持。中芯國際是中國最具代表性的晶圓代工企業，2024年全年營收為人民幣577.9億元、年增27.7%，然而淨利卻為人民幣36.9億元（台幣166億元），年減23.3%。

根據外資預估，原先中芯在2025、2026、2027年AI GPU 晶片收入可分別達到1.46億元 / 2.12億元 / 2.865億人民幣；但最新修正後僅剩5850​​萬 / 9400萬 / 1.36億人民幣，幾乎砍半。

外媒分析，中芯國際受限於美國制裁，無法取得ASML的EUV設備，目前僅能靠DUV透過多重曝光，生產7奈米晶片，而這種方式大幅增加製程步驟，不僅推升成本，也導致良率難以提升。

美國政府近年來，推行了一連串鎖定中國的晶片出口管制措施。示意圖。（路透資料照）

良率僅為台積電的3分之1

先前中芯國際傳出在5奈米製程上有所突破，預計今年內完成5奈米制程開發，並計劃於年底開始生產。然而，外媒指出，問題還是在中芯國際由於無法購買EUV設備，僅能使用DUV設備進行生產，Kiwoom Securities報告分析，即使中芯國際能夠生產5奈米晶片，其晶圓生產成本，仍預計將比台積電高出50%，而成品良率僅為台積電的33%。

且近期，美國、台灣與其他國家對中國半導體的管控、出口限制、貿易制裁政策，再加上有報導指出，中芯國際在設備維護和新機器安裝驗證方面遇到困難，導致晶片良率下降，並可能影響第2季度的營收等，都是不可忽視的外部風險。

中芯因產能有限、良率與成本挑戰等，與台積電、三星在先進製程的規模，與技術實力仍有顯著差距。（彭博資料照）

營收主力仍集中於成熟製程

然而，若從現實面來看，中芯的產能仍高度集中在成熟製程（如28奈米、40奈米以上），相關技術主要服務於智慧手機、消費電子、車用晶片與工業晶片等需求，才是真正的營收主力。

在先進製程（7奈米、5奈米及以下）領域，中芯仍面臨多重挑戰，包括技術瓶頸、產能限制、外部環境不確定性等。

雖然在外界關注的7奈米製程上，中芯曾憑藉華為海思晶片（麒麟9000S）展現突破能力，但產能有限、良率與成本挑戰，與台積電、三星在先進製程的規模與技術實力仍有顯著差距。

中芯被視為中國重要支柱。（路透資料照）

有分析認為，中芯被視為國家重要支柱，能獲得資金、補貼與政策支援，在成熟製程、產能擴張、政策扶植、自主設備探索等方面，中芯確實展現強勁拚勁，但在先進製程、獲利方面，距離台積電、三星等仍有差距。

中芯計劃的實現仍面臨諸多挑戰，包括技術突破、設備升級、良率提升等，未來能否在最先進領域形成穩定競爭能力，仍有不確定。

