台積電出售世界先進持股 業界解讀背後考量

台積電出售世界先進持股。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／特稿〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（15）日宣布計畫採鉅額交易方式出售世界先進（5347）達15.2萬張，持股比由27.1%降為19%，預計出售對象為財務投資機構，引起震撼；睽違近11年，台積電再次大幅處分世界先進股權，台積電強調目的是為了聚焦核心事業，雙方既有策略合作關係不受影響，但半導體業界推測，台積電出售持股應有兩大考量，一是持股降至19%，比例未達20%可免除關係企業等法定限定，二是伺機釋股引進新投資者，利於世界先進提早佈局建新加坡第二座12吋廠。

台積電現金滿手，富可敵國，在業界看來，根本不需要賣股變現。但台積電這次出售世界先進股權，巧妙將持股降為19%，業界認為，首要考量是持股比例未達20%，就可免除關係企業的法定認定，往後世界先進盈虧都無須列入台積電合併財報，所有相關交易等，彼此也不需依法揭露相互間的關係與重大交易資訊。

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因應地緣政治，世界先進與恩智浦（NXP）合資在新加坡興建12 吋晶圓廠（VSMC），第一座廠預計2027年量產，但因AI需求旺，產能已被客戶全包走，世界先進董事長方略日前已釋出正評估興建第二座12吋廠；建12吋廠需要龐大資金與當地政府支持，業界推估，台積電趁機釋出股權，世界先進可提早佈局，也許新加坡政府所屬的淡馬錫（Temasek）控股可能有意投資。

世界先進成立於1994年，由經濟部推動的「次微米計畫」衍生而成的公司，當時將工研院研發的DRAM技術移轉並商業化，由台積電以57.55億元獨家出標標到技轉與經營權，開啟台灣自主研發與生產8吋DRAM的先鋒，以補足國內記憶體缺塊，但因不堪景氣波動與虧損等因素，2000年間，世界先進正式宣布轉型為晶圓代工公司，並於2004年7月正式結束DRAM生產製造，成功轉型為百分之百的晶圓代工廠。

2007年8月，國發基金當時以鉅額交易方式釋出世界先進10%的持股，台積電當時考量世界先進營運還沒有趨穩定，出手買股。

在大股東台積電扶持下，世界先進在晶圓代工領域逐漸走出經營穩健之路，自2003年以來，年年獲利。

隨著世界營運表現好轉，10多年來，台積電也曾經兩次顯著處分世界先進各約5%的股權。2014年4月、2015年6月，台積電兩度出脫世界先進各8.2萬張持股，持股比從38.3%一路降至33.3%、28.3%。

這次出售持股為世界先進轉型晶圓代工以來，台積電第三次大幅也是擬出脫持股最多的一次。出售持股後，台積電仍將是世界先進的最大股東，並強調出售世界持股，並不會影響雙方的策略聯盟關係。

其實，一路走來，台積電在必要時，仍是力挺世界先進，例如2024年6月，台積電退出世界先進董事會，不再擁有董事席次，但2024年10月間，世界先進為了建新加坡12吋廠，台積電再度斥資約37.39億元，以每股88元認購世界先進現金增資普通股4248萬餘股，持股比增為約27.1%。

世界先進赴新加坡投資興建12吋廠，但缺乏12吋設廠經驗，台積電除了參與增資，也派出一組建廠人馬協助、技術移轉與出售二手機台設備等等。台積電專注先進製程與先進封裝，世界先進深耕特殊製程，迎接AI商機大爆發，目前台積電將委由世界先進新加坡12吋廠生產矽中介層、也技術授權給世界先進化合物半導體氮化鎵（GaN）製程技術，顯見彼此臍帶關係仍密切。

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