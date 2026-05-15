震撼！台積電宣布出售世界先進15.2萬張持股 持股比降為19％

台積電宣布出售世界先進15.2萬張持股。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今（15）日宣布計畫售出世界先進（5347）持股，預計出售普通股股數不超過1億5200萬股（15.2萬張），約相當於8.1%的世界先進已發行股本，台積電計畫採鉅額交易方式執行這次出售，預計出售對象為財務投資機構。

世界先進今收盤價176.5元，若以今收盤價計算，台積電將以入袋268.28億元，業界指出，台積電不缺資金，應該可世界先進新加坡新廠及未來營運策略合作有關。

請繼續往下閱讀...

在股權充分稀釋的基礎下，台積電目前約持有世界先進公司27.1%股權，這次出售持股後，公司預期所持有世界先進股權將減少至約19%。在可預見的未來，台積電並無進一步出售該公司股權的計畫。

台積電表示，此項股權出售計畫將不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層、向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。股權出售計畫代表

台積電規劃將資源專注於該公司核心業務。台積電表示，公司自2024年6月起，已不再於世界先進董事會中擁有董事席次。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法