泡沫破裂前 華爾街日報：AI軍備競賽只會越來越火熱

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報評論指出，OpenAI押注超微晶片為輝達的替代產品，這是競爭方面的一項好消息，而隨著人工智慧（AI）軍備競賽越來越火熱，試圖從輝達手中分得一杯羹的競爭也將越演越烈。

該文指出，OpenAI 6日達成一項數十億美元協議，將採購超微晶片，以驅動其資料中心。

與OpenAI結盟的消息使超微股價飆漲24%，OpenAI致力建造資料中心，以訓練並運作其模型，它需要更多先進晶片，其對手亦是如此。AI晶片製造巨頭輝達正難以滿足需求。

除了與超微結盟，OpenAI也與博通簽署100億美元生產晶片的協議。

輝達市值4.55兆美元，但隨著越來越多晶片製造商尋求分得AI狂潮的一杯羹，競爭將越演越烈。摩根士丹利預測，未來3年投資AI領域的資金將達3兆美元，一些估計顯示，AI投資是今年前兩季美國GDP成長的最大貢獻者。

亞馬遜創辦人貝佐斯上週五警告AI「產業泡沫」即將來臨。毫無疑問，相關企業的估值過高，喚醒人們對網路泡沫的記憶。OpenAI與其他開發商能否創造足夠營收以支付其鉅額投資，目前還是未定之天，而有些公司或許將倒閉。

但正如貝佐斯所說的，「當塵埃落定，你能看到贏家是誰，而社會將從這些發明中受惠」。而正如拜登執政時造成的電動車泡沫，由私人市場推動AI投資要比政府來主導好得多。

