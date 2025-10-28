LTN經濟通》神秘社團 操控美國政經250年

1美元紙幣上的國璽圖案，市場傳言與「共濟會」有關。（擷取自社群網站）

共濟會與美國建國的「傳說」

〔財經頻道／綜合報導〕今年一年一度的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會在達沃斯（Davos）舉行。市場再傳出，多位科技巨頭與金融菁英在閉門晚宴上討論推出全球數位身分系統與央行數位貨幣競賽，而這些動向再次讓外界觀注「共濟會」的影響力。

「共濟會」，一個被譽為「自由石匠」的神秘組織，以追求博愛、慈善和人生意義為宗旨的兄弟會。資料顯示，這是世界上五大秘密團體之一，緣起於18世紀西歐，當時成員涵蓋古代祭司、富人、石匠、建築師和藝術家。

請繼續往下閱讀...

到了18世紀，共濟會卻成為了歐洲和13個殖民地白人精英的社交俱樂部。如今，隨著時代的演變，「共濟會」再演變為以銀行家和大壟斷商人為核心的秘密盟會性組織。

一直以來，「共濟會」（Freemasonry）與全球政治、金融體系有著緊密聯繫，這個話題始終為人津津樂道。謀論者聲稱，現代世界的秩序背後，隱藏著共濟會成員家族的精心佈置。最為人所知的例子莫過於「美國國璽」與「1美元紙幣」。

市場認為，正因美國開國元勳及多任總統是共濟會員，其貨幣背面也印有金字塔與「全視之眼」（美國當局說是上帝之眼），就經常被拿來當作「共濟會掌控金融」的證據，認為美元背後有共濟會陰謀、或共濟會暗中操控國家。

在1935年起，美國國璽的正、反兩面圖案，都印在了1美元紙幣的背面，因設計元素與國徽相同，陰謀論者聲稱，這是一個暗示「新世界秩序」的密碼。專家表示，新世界秩序（New World Order）是一項關於極權主義世界政府的陰謀論。

這些陰謀論者認為，世上有少數權力菁英階級組成的秘密集團、影子政府與其密謀的全球主義議程在幕後操控世界，其最終目的是建立一個威權主義的世界政府，取代現今的主權國家或民族國家體制來統治世界，這項計劃就稱之為「新世界秩序」。

市場傳聞，過去「共濟會」是透過控制黃金、印製美元來掌握權力，甚至在陰謀論式的敘論下，在具有共濟會背景的金融集團推動下，1975年美國與OPEC秘密達成協議，讓全世界的石油交易都得用美元。

隨著數位時代來臨，這些數據成為「新石油」，算力化身印鈔機，陰謀論式的敘論再指稱，這些菁英們正透過用數位貨幣與AI倫理聯盟重建世界秩序，展現更有效率、更隱密、更全方位的全面控制。

美國總統喬治·華盛頓奠基了美國國會大廈的壁畫。（擷取自美國白宮網站）

美國背後真正掌權者? 14位總統全是成員

美國為世界第一強權，但歷史脈絡與共濟會牽扯甚深，廣大的影響力從多位歷任總統都是共濟會成員，美國國璽背面和1美元美鈔上也都有類似「共濟會」符號「全視之眼」圖案。白宮的設計及華盛頓特區街道設計，也都與這神秘組織有關係。

現今，白宮的網站上，也有專文介紹共濟會與白宮，並提及自白宮落成以來，總統們就一直接待地方和全國的共濟會代表團的相關歷史，約翰遜則是第一位在白宮接受共濟會入會儀式的總統。

據報導，「共濟會」長期以來為美國政治精英提供社交網絡與認同資本。以美國建國第一任總統喬治·華盛頓（George Washington）就是共濟會成員。而在美國歷任總統中，至少有14位是共濟會員，許多高官、將領與聯準會有關的銀行家，也都是「共濟會」成員。

美媒《商業內幕》（Business Insider）指出，幾乎有三分之一的美國總統都是「共濟會」成員。但想進入這個全男性的秘密社團，候選人必須通過三個階段的入會儀式，才能成為正式會員。

首先需以「入門學徒」（工徒）（Entered Apprentice）身分入會（第一級），接著晉升為共濟會員，最後再由分會成員投票決定是否正式成為會員。部分前總統如杜魯門曾坦言，他們透過參與共濟會磨練了自己的領導能力。

專家指出，「共濟會」既非政府體系，也非政治組織。但在1776年美國宣布獨立，撰寫並簽署《獨立宣言》的56人中，至少有8位為共濟會員，包括喬治·華盛頓與班傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）等人。

華盛頓在1793年親自主持美國國會大廈奠基儀式，是以「共濟會」儀式放置奠基石，此事被視為「共濟會參與美國建國象徵工程」的最具體例。至於白宮的設計者、愛爾蘭裔建築師霍本（James Hoban）也是「共濟會」成員，建造時的部分石匠與工匠亦出自共濟會體系。

此外，國會大廈與白宮間的道路似乎構成圓規與方格，正是「共濟會」的核心符號。對此，有網友在美國問答網站《Quora》上指出，華盛頓特區的設計師朗方（Pierre L’Enfant）確實為共濟會員，曾效力於華盛頓麾下，但將整個城市視為「共濟會密碼」仍屬過度解讀。

在美國的貨幣史上，有幾款1美元硬幣曾印有自由女神肖像，這是法國為慶祝美國獨立百年所贈送的雕像，但設計者和理念發起人皆為「共濟會」成員，而當時奠基儀式主持單位為紐約共濟會總會（Grand Lodge of New York）。

因此，市場盛傳，自由女神的基座內嵌有帶「共濟會」符號的銘牌與角石。

市場傳聞，過去「共濟會」是透過控制黃金、印製美元來掌握全球秩序的權力。（法新社）

美國國璽與一美元紙幣的秘密

隨著共濟會的助力，美國建國後迅速崛起成為西方世界的霸主，美元所主導的世界金融秩序，更成為全球矚目的焦點。在於美國國璽及1元美鈔上，與「共濟會」的象徵符號有很大的想像空間。

自1782年開始啟用的美國國璽正面上方的圓環內，其六芒星是共濟會的象徵符號之一，而背面圖案是一座並未蓋頂的金字塔，頂端上方「全視之眼」、代表監視人類的法眼。美國國璽下方是拉丁語「Novus Ordo Seclorum」，意思為「時代新秩序」。上方則寫着拉丁語「Annuit cœptis」，意思是「上帝贊佑吾人基業」

專家指出，美元背後的符號是美國國璽（Great Seal of the United States）背面的圖案之一，後來被印到了美元鈔票上。 其金字塔象徵「堅固與持久（strength and duration）」，而未完工（上部未蓋頂）象徵「美國尚未完全完成／仍在建設中」。

據瞭解，「共濟會」的象徵符號，全視之眼和金字塔代表​​組織文化，會徽是圓規、角尺（方矩）及字母G的組合。值得一提的是，「共濟會」內部藏匿著許多神秘暗語、密碼以及繁複的手語，其中不乏別具一格的握手方式與手勢，被用來在成員之間進行識別、溝通和保護私密資訊。專家指出，這顯示出其複雜的內部溝通和文化表達。

最著名的一個例子是「豬圈密碼」，在共濟會內部，是高階會員（30級以上）彼此之間會有專屬的秘密手勢、記號和密語，以用於非公開的溝通和識別。

據瞭解，這種以格子為基礎的密碼，也被稱為「共濟會密碼」，透過將字母填入不同的格子或符號中來進行替換，早在18世紀開始進行記錄或通訊。

此外，「共濟會」也有專屬的「握手禮」（Grip），就是兩人交握時，將大拇指押在對方食指的第一指節上，其目的是要讓成員「在世界各地都能被其他兄弟認出，並提防非共濟會員人士」。

最後是密語，稱為「波阿斯」（B-O-A-Z），也就是《舊約聖經》〈列王紀〉（Book of Kings）記載所羅門聖殿（Solomon’s Temple）大門兩根銅柱其中之一的名字。

「共濟會」許多符號，皆來自所羅門聖殿及其建造者。這個密語相當神祕，會員只能用拼字的方式將字母一一念出，絕對不准念出完整的發音。

市場傳言，包括摩根家族、花旗和羅斯柴爾德，全都在「共濟會」操控的金融大佬圈子裡。（路透）

羅斯柴爾德疑是「共濟會」操控者

據了解，「共濟會」裡有許多成員是猶太人，從某個角度來看，近代歐美資本主義的發展歷程，與「共濟會」的銀行家們的推動「密不可分」，與全球金融體系的緊密聯繫。據傳，紐約聯邦儲備銀行算是關鍵人物，包括摩根家族、花旗和羅斯柴爾德，全都在「共濟會」操控的金融大佬圈子裡。

據報導，在聯邦儲備制度成立之前，美國經歷過幾次金融危機，有一群美國金融與銀行界重量級人物，包括與摩根等系統有關者，於1910年時在喬治亞州的哲基爾島「秘密聚會」，當時他們共同討論、設計了「國家儲備銀行」的概念，為後來的聯邦儲備系統奠定了基礎。

而站在聯準會金字塔頂端的，無疑是羅斯柴爾德（Rothschild）家族，這個在金融界被譽為「恐龍級怪物」的家族。傳言，「共濟會」就是羅斯柴爾德家族背后的神秘力量。

專家指出，在19世紀中葉，包括英、法、德、奧、意等歐洲主要工業國的貨幣發行大權及金融，均落入了羅斯柴爾德家族控制之中，之後再把觸角伸向美國。

美國南北戰爭以后，羅斯柴爾德家族開始全面部署控制美國的計劃。在金融業是一手扶持了摩根銀行和庫恩雷波公司的創建，在工業界有洛克菲勒。

陰謀論者認為，這些大鱷的背后無不是羅斯柴爾德家族的資產在運作，包括約翰·皮爾龐特·摩根、及老約翰·洛克菲勒等，都是被巨額資助後才壯大起來。

英國歷史上著名的超級富豪內森-梅耶-羅斯柴爾德，是羅斯柴爾德家族的第二代，他的弟弟詹姆斯-梅耶-羅斯柴爾德后來也加入了「共濟會」。

專家指出，當時內森-梅耶-羅斯柴爾德比英國政府更早知道英國拿下滑鐵盧戰勝訊息。1825年後能提供足夠的現金幫助英格蘭銀行扭轉流動性危機。從《共濟會核心組織》的研究內容中，猜測到「共濟會」對羅斯柴爾德家族的崛起，也產生幫助作用。

也因此，多年來陰謀論者一直聲稱，「共濟會」成員在當代西方金融體系中扮演著舉足輕重的角色，他們不僅操控著世界銀行、國際貨幣基金組織等重要機構，還對聯準會及眾多西方國家央行擁有實質影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法