黃金漲破4000美元天價! 「橋水聯合」創辦人達里歐：更應持有

〔編譯魏國金／台北報導〕黃金期貨7日美東時間早盤每英兩站上4005.8美元。全球最大避險基金「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，即使金價已漲破4000美元的空前高點，投資人仍應將投資組合中的15%配置於黃金

財經媒體CNBC報導，達里歐7日出席康乃狄克州「格林威治經濟論壇」時說，「黃金是投資組合中非常好的分散投資標的；如果僅從戰略資產配置的角度來看，你的投資組合中約15%應放在黃金，因為在投資組合中代表性部份下跌時，黃金的表現仍非常好」。

在財政赤字不斷累積，全球緊張持續升高下，投資人湧入避險資產，今年以來，金價一路上漲，漲幅超過50%。

這位億萬投資富豪將當前的環境與1970年代初期相提並論，當時通膨居高不下、沈重的政府支出與高額的債務負擔，削弱人們對法定貨幣與證券、債券等紙面資產的信心。

他說，「這非常像是70年代初期，你會將金錢投入哪裡？當你將金錢投入債務工具，而當債務與債務工具的供應如此龐大，那麼這並非是有效的財富儲備方式」。他補充，在貨幣貶值與地緣政治不確定時期，黃金作為避險工具脫穎而出。

報導說，達里歐的建議與一般理財顧問的投資組合建議截然不同，後者告訴客戶以60：40的比例持有股票與債券。黃金與其他大宗商品等另類資產，因無法產生收益，因此通常建議僅佔投資組合中的個位數比例。

不過DoubleLine資本執行長Jeffrey Gundlach近期也建議持有高比例的黃金，佔投資組合中高達25%，因為他認為在通膨壓力與美國貶值的情況下，黃金將持續強勁成長。

