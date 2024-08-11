巴黎奧運拚環保 台灣紡織品大秀綠色實力

本屆奧運受注目的中華隊進場服會徽織標、袖口臂章由仁美商標公司提供，仁美商標也是Nike、Adidas、UA、NB等國際品牌的布料及織標指定供應商。（產發署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕這屆巴黎奧運，法國號稱要打造「史上最環保奧運」，台灣紡織業除了已用「寶特瓶環保回收紗」打進世界盃足球賽外，這次更跨域結合本土風土人文、藝術家與設計師，由JUST IN XX（事事設計公司）設計師周裕穎領軍，設計蘊含台灣文化巧思的中華隊奧運進場制服，讓台灣紡織產業業者透過綠色永續紡織品，登上巴黎奧運國際舞台。

本屆巴黎奧運受注目的台灣環保永續紡織品，中華隊進場服會徽織標、袖口臂章則是由仁美商標公司提供。（產發署提供）

本屆奧運受到注目的台灣環保永續紡織品，其中中華隊進場制服是由旭榮集團提供西裝外套與運動POLO衫布料，外套布料與遠東新世紀合作，以全球創新「碳捕捉」技術，將回收工廠所排放的二氧化碳廢氣轉化，再重新聚合成低碳環保的聚酯纖維製作布料。

請繼續往下閱讀...

巴黎奧運受注目的台灣環保永續紡織品，包括中華隊進場服由旭榮集團、遠東新世紀合作聚酯纖維製作布料，會徽織標、袖口臂章則是由仁美商標公司提供，進場鞋則涵蓋昶揚、鎔利、安能聚、寬源等低碳淨零計畫廠商。（資料照，記者田裕華攝）

中華奧會會徽織標、袖口臂章則是由仁美商標公司提供，利用環保木質纖維與牡蠣殼回收紗線製成永續織標，仁美商標也是Nike、Adidas、UA、NB等國際品牌的布料及織標指定供應商。

中華隊進場所穿鞋子則由周裕穎設計與財團法人鞋技中心共同策劃開發，整雙鞋組合配件皆來自產發署委託鞋技中心輔導低碳淨零計畫廠商，包括鞋面永續生質皮革昶揚公司、鞋墊環保TPE鎔利公司、鞋墊再生碳纖維安能聚公司與成品鞋製作寬源公司，是綠色減碳鞋品代表。

台灣紡織廠商也提供其他國家隊服飾的機能性布料，遠東新世紀集團的回收綠色紡織品，為美、法、加拿大等多國隊伍的運動衣布料供應商所採用；立肯公司提供美國奧運足球隊布料；裕源紡織、得力實業提供加拿大奧運國家隊隊服；興采公司提供吐瓦魯奧運代表隊隊服等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法