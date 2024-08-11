電纜地下化率 遠高於日韓

台電北南區處領班王為民（面對鏡頭者），從外線配電技術學起，在台電年資逾三十年，他說，第一線的維護人員不分晝夜，分三班制維護民眾用電。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜地下化可降低動植物碰觸導致停電，台灣電纜地下化率達四十五．七％，遠高於鄰國日本六％、韓國二十．五％；人口密集的雙北電纜地下化程度更達七、八成，有天際線美、減少外力碰觸等優點，卻也因路平專案人孔蓋降埋等，造成搶修時間拉長風險。

人孔蓋降埋 增加搶修時間

台電配電處運轉維護組長董群驥坦言，電纜地下化有優點，颱風來也不怕停電，但地下化成本是一般架空線路的八倍，日韓地下化率並不高，撇除經濟因素，第一線人員在維護、搶修時也很頭痛。

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董群驥指出，配合路平專案，台電人孔蓋約一○一萬座，但有近二分之一「被降埋」，台電有位置座標圖，但停電事故時，仍需花費較長時間來巡查、判斷故障點，且因不是架空線路，沒辦法直接「目視」檢查線路，也不容易發現線路弱點，提早排除狀況。

高中畢業即進台電的北南區處領班王為民，從外線配電技術學起，年資逾三十年。他說，第一線的維護不分晝夜，三班制維護民眾用電，以北南區處來看，巡修人力約四十人，但轄區內有百萬人口用電。

開啟孔蓋將孔內積水清除、測氣通風後，搶修人員才能進入，而人孔蓋早期又多設在道路中央，車流量大路段易造成交通堵塞，遭交警驅離，延長搶修時效；台電統計，須先向路權機關報備，再進行道路挖掘及提升人孔蓋等約需三．五小時，影響電力維護及搶修。

「我們也不願意停電。」他說，尤其夏天時，民眾火氣會很大，也曾有里長率隊監督，要台電先修自己服務的里。讓他印象深刻的搶修工作是蘇迪勒颱風時，大家都在慶祝父親節，但他帶著飯糰、工具就上山，當時多處坍方、土石流更沖走電桿，每天都工作十二小時。盼外界有同理心，看到用戶有電可用，對第一線就是最大的成就感。

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