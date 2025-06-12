LTN經濟通》美元替代品？全球爭搶金融主導權

美國共和黨提出《GENIUS法案》在參議院以66票贊成通過該動議，進入參議院辯論流程。（資料照，路透）

2030年穩定幣有望成為美債最大持有者

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，美國共和黨提出《GENIUS法案》，計劃建立「穩定幣」監管機制，以提供市場合法性和安全性。5月19日，該法案在美國參議院以66票贊成通過該動議，將進入參議院辯論流程，為穩定幣監管立法的重大里程碑。《CNN》報導，分析人士表示，隨著一項具有里程碑意義的監管法案在國會獲得通過，建立穩定幣的監管框架，穩定幣即將成為主流，這項法案將增強加密貨幣產業的合法性。

美國參議員哈格蒂（Bill Hagerty）於2月4日提出《GENIUS法案》，哈格蒂對穩定幣的未來做出了大膽預測，稱到2030年，穩定幣有望成為美債最大持有者。該法案的支持者認為，明確的規則將有助於進一步推動穩定幣的發展，並擴大對短期美國國債的需求；這些短期美國國債通常被視為現金等價證券。然而，也有人擔心，穩定幣這一相對新興且波動性較高的產業若迅速擴張，反而可能加劇國庫券市場的波動性。

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穩定幣（Stablecoin）是一種特殊類型的加密貨幣（Cryptocurrency），設計目的是使其價格穩定在特定資產（例如美元或黃金）的價值範圍內，避免如比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣劇烈波動。部分穩定幣發行者更將資產投資於短期美國國債，成為新興的市場參與者，引發政策討論與爭議。

當比特幣的價格因市場情緒劇烈波動時，「穩定幣」正悄悄嶄露頭角。從美國金融監管機構、跨國企業到發展中國家的零售用戶，全球越來越多的目光聚焦於這種新型金融工具。穩定幣正快速從加密貨幣的邊陲地帶，走向國際金融體系的核心。

全球穩定幣市場總值從2020年的約200億美元增長到2025年的超過2320億美元。（資料照，法新社）

穩定幣適用高通膨及資本管制國家

穩定幣的興起並非偶然。隨著去中心化金融（DeFi）爆發、虛擬資產交易量飆升，市場對「穩定但數位」的資產需求快速上升。尤其是在高通膨或資本管制國家，穩定幣成為一種替代性的「美元存款」。

根據Chainalysis和CoinMarketCap的數據，全球穩定幣市場總值從2020年的約200億美元增長到2025年的超過2320億美元。它們不僅逐漸支撐加密交易，還開始滲透跨境支付、電子商務、甚至新興國家的零售市場。

穩定幣的快速增長，已使它從「金融科技創新」變成潛在的系統性風險，也引發各國政府的高度關注。美國財政部和聯準會已多次警告，未受監管的穩定幣可能威脅金融穩定和反洗錢體系。

儘管監管壓力存在，穩定幣的發展仍不減速。近年來，高盛、貝萊德等華爾街機構紛紛參與穩定幣市場。例如穩定幣發行商Circle背後的投資者便包括貝萊德與富達，而PayPal也在2023年推出自家穩定幣「PYUSD」，意圖打入消費支付市場。

隨著對穩定幣監管需求日益升高，全球多國正積極推動本地化穩定幣及配套監管框架，以挑戰美元穩定幣的主導地位，反映出一場國際間「爭分奪秒」的穩定幣競賽正快速展開。

香港、美國與歐盟在內的主要經濟體，已相繼推出各自的穩定幣監管方案。（資料照，歐新社）

各國正加快腳步發展本地穩定幣與監管制度

「穩定幣」迅速崛起，成為全球金融科技的重要發展方向。為因應這股趨勢，各國紛紛提出監管政策。包括香港、美國與歐盟在內的主要經濟體，已相繼推出各自的穩定幣監管方案，反映出各國的金融戰略重心。

我國金管會也已研擬「虛擬資產服務法」草案，將穩定幣納管，並即將召開公聽會，目前金管會對於虛擬資產的監管係採循序漸進方式，先將「虛擬通貨平台及交易業務事業（VASP）」納入洗錢防制範圍，後發布 VASP 指導原則，並推動設立產業公會，督導其依指導原則訂定自律規範;目前該會已研擬「虛擬資產服務法」草案，穩定幣相關規範亦訂於草案條文中。

歐盟《加密資產市場法規》（MiCA）於2024年6月正式生效，2025年1月全面落實，為穩定幣訂下明確的發行許可、儲備與資訊揭露等規範。在MiCA支持下，歐元掛鉤的穩定幣（如Circle發行的EURC、Stasis的EURS）儘管目前規模仍小，卻成長迅速，逐漸在歐洲市場與去中心化金融（DeFi）應用中擴大影響力。

亞洲方面，新加坡在2024年通過新版《支付服務法》，首度針對穩定幣建立明確監管框架。Paxos、Ripple等業者已發行美元及新加坡元掛鉤的穩定幣，積極布局亞洲DeFi與跨境支付市場。中東的阿聯酋也不落人後，該國中央銀行於2024年核准迪拉姆掛鉤的穩定幣「AE Coin」，成為全球首個獲央行監管並整合進本地銀行系統的本地穩定幣。

另外，香港今年5月21日通過《穩定幣條例》，不僅有助強化其作為國際金融中心的角色，也被視為推動人民幣國際化的重要一步。Ripple（瑞波幣公司）於5月22日宣佈，與法國金融科技公司Schuman Financial共同發行的歐元支持穩定幣$EURØP已成功在XRP分類帳（XRPL）上啟動，成為首個完全符合歐盟加密資產市場（MiCA）法規的穩定幣。

整體來看，從歐洲到亞洲、中東，各國正加快腳步發展本地穩定幣與監管制度，不只為金融科技創新鋪路，也試圖改寫由美元主導的全球穩定幣格局。

穩定幣不只是科技創新，更成為國際金融與政治博弈的新工具。（資料照，彭博）

中美金融博弈的新戰場

過去，穩定幣是在灰色地帶中發展，現在，已經被世界大國納入國家級別的政策中。哪個國家先立法讓穩定幣能有效發展，就有機會主導未來數位金融市場。美元穩定幣的崛起正深刻重塑全球金融、政治與技術格局，既是美元霸權的數位延伸，也是中美金融博弈的新戰場。

在全球美元霸權的背景下，穩定幣不只是科技創新，更成為國際金融與政治博弈的新工具。首先，市面上的穩定幣，大多數都是跟美元掛鉤的。這使得即使交易不經過美國銀行系統，只要使用穩定幣，就等於在「數位美元」體系中活動。對許多國家而言，這是一種新的「美元滲透」模式。

其次，穩定幣背後的資金往往流向短期美國國債。根據高盛分析，USDT與USDC等穩定幣發行者已成為國庫券的重要買家之一。這在無形中強化了美元的地位，並為美國政府提供新的資金來源。然而，也有經濟學者警告，倘若穩定幣突然遭遇擠兌潮，可能反過來衝擊國債市場穩定。

另一方面，中國正藉由數位人民幣挑戰美元主導地位。數位人民幣已在亞洲、中東與非洲多國啟動試點合作，部分交易更與「一帶一路」政策掛鉤。中方主張國家數位貨幣應該是主權貨幣的延伸，並反對「美國主導的數位美元化」，一場「穩定幣冷戰」正在悄然展開。地緣政治層面，穩定幣牽涉的不僅是誰掌控技術，更是誰能掌控全球支付與貨幣話語權。

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