郭智輝︰百億「全包」育才 盼海外學子留台

經濟部長郭智輝接受本報專訪透露，政府攜手產業界，規劃每年投入約百億元，向有意朝半導體、高科技產業深耕的海外學子招手。（記者羅沛德攝）

政府補貼學雜費、廠商負擔生活費 每年培育2.5萬名人才

記者廖家寧、林菁樺／專訪

台灣要成為科技業人才搖籃！經濟部長郭智輝接受本報專訪透露，政府攜手產業界，規劃每年投入約百億元，向有意朝半導體、高科技產業深耕的海外學子招手，由政府補貼學雜費、廠商負擔生活費，一年盼培育約二．五萬名人才。

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郭智輝指出，台美在科技等產業關係密切，許多高階工程師來自美國頂尖大學，但台灣要建立未來優勢，擬由政府和半導體大廠「全包」學生的學雜費、生活費等，藉此吸引世界各地的菁英，願意到台灣求學。

他透露，政府初步規劃要吸引三階段學子，包括高中畢業、大學已就讀兩年與來台念兩年碩士等。他說，這三類學子的技術、研發等專長領域不同，規劃都是來台求學兩年，由半導體大廠補助每月二．五萬到三萬元的生活費，政府則補貼全額學雜費；但三類學子畢業後須在台服務四年，類似公費生制度。

規劃3類學子就讀2年 畢業後須在台服務4年

中央規劃由教育部向海外學子招生，經濟部協助與廠商配對；過去計畫主要補充傳產人力，但近年高科技大廠缺才嚴重，因此升級加入高科技業，以半導體廠的財力可負擔海外學生兩年全額生活費，但傳產可能由政府、業者各吸收一年生活費。

郭智輝強調，培育國家、企業所需人才是重要措施，而越是高技術、高精密複雜的工作，「經驗就非常重要」。他以聞名海內外的十八摺黃金比例小籠包為例，就是經驗累積才知道要做十八摺，半導體要解決良率問題不是靠SOP，而是仰賴人才。

他表示，海外學生、僑外生未來即使不在台灣服務，回到其國家後也能在我國設置「境外關內」的海外產業區發揮所長，且曾有與台灣文化交流的經驗，更能協助台商管理當地台廠、解決溝通障礙。

爭取科技大廠來台投資 引進至少5成海外人才

除延攬海外學子外，經濟部也同步與科技大廠溝通，來台投資要引進至少五成比率的海外高階管理人才、資深工程師。郭智輝舉例，某國際科技大廠來台設立研發中心，要招聘一千名人才，但「科技業最怕就是人力不穩」，為避免業內挖角打亂國內產業生態平衡，經濟部與業者談妥，該公司至少要從海外帶五百人來台灣服務，避免與我國人力排擠。

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