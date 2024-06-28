股東會速報》遠東新攻綠色產品 2030佔營收5成

老牌紡織廠遠東新世紀董事長徐旭東。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠遠東新世紀（1402）昨天召開股東會，營運團隊目標2030年綠色產品要佔整體營收5成比重，旗下回收聚酯粒產能規模已經拚出全球第2大，轉投資事業亞東氣體同時投資氫氣與碳捕捉技術，透過垂直整合供應鏈，進一步擴大本業利基點。

遠東新副董徐旭平舉例，此次巴黎奧運特別強調環保機能，不光是紡織品，就連飲品使用的聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）材質也有相應的要求，目前集團除了成為原料供應商，相關訂單已經出貨，也正在聚焦後續與品牌大廠共創商機。

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董事長徐旭東也提到，集團現階段也正在聚焦可穿戴式紡織品與AI科技的結合，但「AI不是一件容易的事情」，AI也要透過應用帶來商機，且需相關懂得使用，遠東新將持續進行培訓作業。

西進觸底反彈 裕日車審慎樂觀

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）董事長嚴陳莉蓮昨天在股東會表示，去年車廠已擺脫疫情影響，供應鏈恢復正常運作，面對市場挑戰，裕日車今年推出全新SENTRA轎車及新世代電動休旅車ARIYA，布建更完整產品線。

裕日車表示，ARIYA預計第3季上市，由於擁有LEVEL2半自動輔助駕駛系統，目前預接單已逾140張。

根據中汽協推估，中國汽車市場今年可成長至3100萬輛，東風日產銷量將優於去年，也可望帶動裕日車在中國轉投資表現，全年營運審慎樂觀。

AI雙引擎 營邦拚營收雙位數成長

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠營邦（3693）董事長梁順營昨日表示，營邦下半年營運有望逐季向上、全年營收力拚雙位數成長；營邦指出，既有業務持續推進，並增AI存儲、水冷散熱2大成長新動能，今明年營運將持續增溫。

營邦表示，AI存儲領域已與輝達（NVIDIA）BlueField-2網路平台合作開發產品、持續出貨企業客戶，目前營收比重約10%，BlueField-3產品則是今明年重要動力，樂觀看待成長。

針對水冷領域，營邦說明，企業客戶的通用型伺服器加速導入水冷散熱，營邦開發內部循環式的水冷散熱模組，第4季小量出貨，明年起則有望大幅度成長，看明年下半年營收比重將達10%。

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