50年來最嚴重短缺！日本驚爆「1水果」恐消失在餐桌上

由於乙烯短缺，日本面臨香蕉供應壓力。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本面臨近50年來最嚴重的香蕉供應短缺！由於催熟香蕉所需的乙烯供應不足，日本香蕉產業正面臨供應壓力。這波短缺與石油化工原料石腦油（Naphtha）供應減少有關，而石腦油供應受阻，則與近期荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）持續受到干擾、影響全球石油供應鏈有關。

綜合外媒報導，日本去年共進口約100萬公噸香蕉。由於香蕉進口時仍為未成熟的綠色狀態，因此必須在配送至零售市場前，放入充滿乙烯氣體的催熟室進行後熟處理。

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根據日本香蕉進口商協會資料顯示，今年以來，日本石腦油庫存量已下降約25%。日本香蕉進口商協會秘書長Eiji Akashi表示，這是近50年來最嚴重的香蕉短缺。他指出「價格可能會上漲，但我們正竭盡所能避免出現缺貨情況。」他也強調「整個香蕉產業都在全力以赴，希望維持穩定供應。」

他表示，目前香蕉仍持續供應至各大零售通路，部分進口商也已確保未來2至3個月所需的乙烯庫存，因此短期內尚不至於出現斷貨危機。不過，來自石化產業的成本壓力正不斷增加，包括燃料、包裝材料以及運輸費用等，都受到影響而持續上升。

除了香蕉之外，乙烯同樣被廣泛應用於酪梨及奇異果的催熟過程，只是所需用量相對較少。日本大型水果流通企業Farmind負責處理全國約30%的進口香蕉。該公司表示，目前乙烯庫存正持續下降，因此正積極在日本國內及海外尋找替代供應來源。

石腦油短缺的影響也已擴及其他產業。日本知名零食製造商Calbee日前宣布，由於以石腦油衍生樹脂製成的油墨供應不足，公司將把部分洋芋片及其他產品包裝改為黑白印刷，以減少彩色油墨使用量。

由於日本高度依賴進口石油以及海運運輸路線，石化供應鏈受到的衝擊也格外明顯。

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