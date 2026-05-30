黃仁勳掀台灣缺電焦慮 藍綠白愛用數據「各說各話」

輝達執行長黃仁勳訪台，對能源議題多次喊話，而最客觀數據必須查看台電的「即時電力」資訊。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達執行長黃仁勳訪台，AI耗能也再掀起台灣「缺電」說。過去最具參考指標的數據，是台電官網的「備轉容量率」，也可以同步看見「供電燈號」，但近年已因台灣能源轉型有成效，兩數據只呈現部分事實，最客觀數據必須查看台電的「即時電力」資訊。

台灣是否缺電，早已是政治語言，不論是藍、綠、白都愛拿著台電的「備轉容量率」、「供電燈號」來對民眾洗腦。但這兩個指標現在來看，要佐證電力餘裕度是「對、也不對」。因為「備轉容量率」有嚴格的定義，計算基準是用「瞬時」尖峰負載，並以當下系統能提供的電力來看。

請繼續往下閱讀...

台灣的瞬時尖峰是出現在中午過後，這點從過去到現在都沒有改變，但這十年來，政府推動能源轉型，太陽光電大量併網之後，白天的供電能力已大幅度增加。

因此，台電根據定義所公布的「備轉容量率」、「供電燈號」都沒有錯，白天的瞬時尖峰時刻動輒15%、20%以上，對應燈號就是供電充裕的「綠燈」。

不過，對台灣目前電力系統而言，最需要檢驗是太陽下山、光電供電能力下滑到歸零的「夜尖峰時段」。台電近年對於夜尖峰供電的備轉容量率都希望可以堅守7％，換算約需準備超過250萬瓩的備轉容量，可以有2台大型複循環燃氣機組跳機、故障，還不會衝擊電力系統、進入大停電。

台電並非沒有對外公布相關數據，只是要「看懂」數據，官網的「即時電力」是隨時更新訊息，最貼近當下的現況。近期台灣高溫壟罩，夜尖峰備轉容量率一度低於6%，但推算當下的備轉容量也還有230萬瓩，都在台電預期的「兩大（機組）、一中（機組）」可控範圍。

台電官網都有清楚對外揭露備轉容量率、備轉容量與供電燈號等，只是數據要如何解釋，綠喜歡拿著白天高掛綠燈、備轉率高喊不缺電，藍白愛拿晚上夜尖峰備轉率偏低，大打台灣缺電。

若要遏止電力數據變成政治語言，經濟部、台電還是得從燈號改革做起，能源轉型有陣痛，燈號數據改革何嘗不是。而朝野成天盯著數據互嗆，不如思考台灣能源開發、電網建設韌性，有助產業發展，全民都享受電力帶來的經濟果實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法