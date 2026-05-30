創紀錄！中華電信股東會舉行超過18個小時 隔日凌晨3點28分結束

中華電信股東會中，員工股東舉牌抗議。（讀者提供）

中華電信股東會召開到隔日凌晨三點二十八分才結束。（讀者提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕5月29日召開股東會的中華電信，在員工股東持續發言下，股東會在5月30日凌晨3:28分結束，這是創中華電信2016年股東會時間14小時49分後的新紀錄。

今年中華電信股東會召開前，市場就已傳出，中華電信工會不滿公司多項承諾跳票，全台會員幹部會到股東會現場抗議，並申請板橋民族東路路權進行抗議，部分員工更訂好附近飯店，做好跨夜準備。

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中華電信歷年股東會多是員工股東到場，並就內部事務輪番發言，今年工會成員也做好「不加薪就罷工」抗議牌在現場抗議，而中華電信董事長簡志誠除回應相關議題外，也說「今天是股東會，不是勞資會議，我們會持續召開勞資協商會議」。

中華電信2025年集營收達2361.1億元，創歷史新高，EPS 4.99元，創刷新8年紀錄，市值破兆。而今年5月19日股價一度創下144元的歷史紀錄。

中華電信歷年股東會最長時間是2016年的14小時49分，2024年則為14小時45分。

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