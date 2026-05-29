Costco汽油賣爆了！創史上最高銷量

加油業務對Costco來說是個重要一環。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）週四（28日）表示，隨著油價上升，在截至5月10日的本會計年度第三季中，公司汽油業務出現「破紀錄的銷售量」。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，本季度最後5週成為Costco史上汽油銷量最高的5週，原因是中東戰爭期間，消費者為尋找更便宜的汽油而增加購買。

瓦克里斯在與分析師的電話會議中透露：「在持續的總體經濟不確定性背景下，我們的重點是以最低可能價格提供優質商品與服務。」公司也表示，本季度有首次成為會員的消費者，是因為加油站服務而選擇加入Costco。

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瓦克里斯說：「我們相信，這將在未來進一步提升這些會員的忠誠度，因為使用我們加油站的會員通常會在賣場中消費更多。」

Costco第三季淨銷售額（Net Sales）為691.5億美元，較去年同期成長11.6%，公司表示，本季度經調整同店銷售額成長6.6%，數位銷售成長近21%。此外，每股盈餘（EPS）為4.93美元，和華爾街預期一致，營收（Revenue）為705.3億美元，高於華爾街預期的698.1億美元。

Costco公佈，在第三季的這3個月期間，淨利為21.9億美元，每股盈餘4.93美元，去年同期為19億美元，每股盈餘4.28美元。營收從去年同期的632億美元增至705.3億美元。

Costco也表示，第三季付費會員數成長4.1%，網站與App流量增加37%。熱銷品類包括藥品、家居用品以及黃金與珠寶。

另一方面，美國聯邦最高法院裁定川普無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅，瓦克里斯週四對此表示，公司已開始提交關稅退款申請，預計未來數月將分批獲得已核准的退款。公司計畫將這些資金「以某種形式」回饋給會員，但具體方式將取決於實際退款金額。

瓦克里斯表示：「我們的目標是成為第一個降價、最後一個漲價的公司。」

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