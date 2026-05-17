沒AI就悲哀2》財富K型化！1年6.6兆瘋AI 家庭財富買股勝買房

投信投顧公會統計，近3年來境內各類基金總規模從4.8兆大增至11.3兆，翻了超過1.3倍！（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕OpenAI在2022年底發表ChatGPT，自此掀起全球AI熱潮。根據主計總處最新2024年底國富統計，家庭部門金融資產增值速度首度超過房地產，其中持有的「有價證券」達37.28兆元、年增21.76%，也就是1年增加6.6兆元，這還沒考慮2025年AI投資熱續爆；另從投信投顧公會統計，近3年來境內各類基金總規模從4.8兆大增至11.3兆，也是翻了超過1.3倍！

有價證券37兆 追趕房地產55兆

最新國富統計顯示，2024年底家庭部門淨值（土地按市價重評價）達183.7兆元，年增12.58兆元或7.35%。其中受惠於AI應用需求暢旺，帶動相關科技類股大幅上漲，家庭部門持有「有價證券」價值達37.28兆元、年增率高達21.76%；相較之下，家庭持有的「房地產」價值為 55.03兆元，雖然仍是資產大宗，但年增率僅4.76%。

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而房地產占家庭淨值比重由2023年底的30.7%降至29.96%，有價證券比重則從17.89%增至20.3%，顯示AI驅動的股市漲幅已取代地產增值，成為家庭淨值成長的最強動力。

沒AI就BI（台語悲哀）！這種沒搭上AI投資列車者、相對財富「縮水」的失落感，也顯示在基金規模翻倍。2022年底，股票型基金規模約7322億元、指數股票型基金（ETF）約2.3兆元，而整體境內基金合計4.8兆元；到了去年底，股票型基金規模破1.3兆元、ETF規模達7.4兆元，整體境內基金規模破11.3兆元，3年翻了1.3倍。

負債年增雙位數 歷年來罕見

但從家庭負債面來看，2024年底家庭部門總負債達24.73兆元、年增2.63兆元，增幅高達雙位數的11.88%，歷年來罕見，而其中高達23.91 兆元為貸款，顯示家庭正透過高額貸款支撐其資產組合；更值得關注的是，家庭負債年增率（11.88%）不只高於淨值成長率（7.35%），更是房地產資產成長率（4.76%）的2.5倍，意味著家庭部門新增財富中，很大一部分是建立在債務槓桿之上，也就是「押注AI泡沫式成長」。

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