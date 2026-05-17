沒AI就悲哀4》買股K型化！市值三王翻5倍 台塑存股變存骨

3年前投資1千萬元買台積電、且配息滾動加碼，帳面價值大增至破6千萬元，翻了超過5倍（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕2022年底，OpenAI推出ChatGPT掀起這波AI（人工智慧）狂潮。那時候台股市值前十大，富邦金、國泰金等「雙金」還入列，台塑三寶的台塑、南亞及台塑化也在其中，中華電也占一席之地，但到今年4月底，這些金融、電信及傳產指標全數「退位」，台積電領軍的AI相關個股「霸榜」。

若當時投資1千萬元買台積電、且配息滾動加碼，帳面價值大增至破6千萬元，翻了超過5倍；但若錯抱台塑或台塑化，帳面恐損失逾3成。

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對於廣大存股族而言，這3年來可說是「沒有AI就悲哀」。以存股族最愛的中華電信為例，3年前花1千萬買股，股利滾入再投資，估帳面增至1420萬元、總報酬率超過4成，平均年化報酬率逾10%，可說是相當優質的投資標得，但比起押注AI相關個股是「相形遜色」

同樣條件推算國泰金與富邦金，3年來總報酬率更可達164%到168%。以富邦金為例，除了旗下富邦證券獲利爆發外，人壽投資組合中持有大量台積電、聯發科與輝達部位，淨值轉收益與資產重估，帶動EPS與股價雙雙狂飆。

但若比較市值三王的台積電、台達電與聯發科，投資中華電信與「雙金」報酬率都是「小兒科」。投資台積電3年來推估總報酬率達550%，也就是當時投資1千萬，股利滾入再投資，如今估可達6500萬元；聯發科總報酬率估達567%、台達電更衝上667%。

但抱錯股票，存股可能變存骨。以台塑三寶為例，僅投資南亞是唯一守住正報酬，主因是生產電子材料、可算是「半個科技股」；而台塑與台塑化投資人，就算領到股利、也無法彌補股價大跌的損失，含息總報酬率虧損3到4成，只能望AI族群大漲而興嘆。

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