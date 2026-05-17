沒AI就悲哀1》加薪K型化！製造業靠賣肝、房產業遭雙殺

營建工程業非經常性薪資在2年內暴增23.01%

，加班費的成長幅度更高達26.87%，但薪資暴漲並非全然來自於產業利潤大幅躍升，而是嚴重「缺工難題」。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕台灣是這波全球AI（人工智慧）熱潮硬體輸出大國，但反映到近2年來薪資調整呈現「K型化」，成長果實集中於少數AI硬體龍頭與搭上投資熱潮金融業。而製造業非經常性薪資成長幅度明顯大過經常性薪資，透露得靠著「賣肝」來加薪；金融及保險業也是類似狀況；「不動產業」是最大苦主，且「營建業」因缺工，推升非經常性薪資增幅居冠，房產業可說是遭受雙重打擊。

根據薪資平台數據，以2023年為基期到2025年變化，AI硬體核心的「製造業」與「工業」，過去2年間總薪資分別出現11.04%與10.39%的雙位數成長；「金融及保險業」搭上AI投資熱潮，隨著台股頻創高、相關投資火熱，總薪資增幅增11.96%，傲視所有行業。

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總薪資雙位數成長 底薪僅個位數

但雙位數總薪資成長、大多非來自「底薪」。多數行業經常性薪資調幅僅約3%至8%，例如被視為大發AI財的製造業，經常性薪資僅增加6.64%、但非經常性薪資增幅卻達20.74%；金融及保險業與批發及零售業的非經常性薪資增幅都超過2成，也遠超過經常性薪資增幅僅約7%。

金融業勞工爽領獎金等非經常性收入，也凸顯市場資金大舉從房市抽離、轉向股市等更高報酬標的。不動產業首當其衝，總薪資2年間僅微幅成長0.97%，其中非經常性薪資更下跌達5.50%、加班費更出現33.27%的斷崖式縮減。當AI產業訂單接不完、台股狂歡的同時，不動產從業人員正面臨獎金縮水、業務量大減的嚴冬。

營造業缺工 獎金加班費暴增

房地產業主更是被雙殺。營建工程業非經常性薪資在2年內暴增23.01%，加班費的成長幅度更高達26.87%，但薪資暴漲並非全然來自於產業利潤大幅躍升，而是嚴重「缺工難題」，業主必須透過發放高額的加班費與非經常性獎金，才能勉強留住人力、趕工交件。

勞動部官員分析，近2年來所有行業平均非經常性薪資調幅達11.87%，是經常性薪資調幅5.3%的逾倍，這顯示出一個結構性警訊，即企業在獲利創高時，更傾向於發放一次性獎金與紅利，而不願調高固定的每月底薪；一旦AI景氣出現反轉，這些佔比極高的非經常性收入將瞬間萎縮。

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