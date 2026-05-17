沒AI就悲哀3》台股K型化！Q1最會賺全靠AI 金融股大發投資財

金融股趁機大發AI投資財，不少銀行的資本利得、手續費收入等「非利息收入」，已能與「利息收益」平起平坐（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據台股上市公司截至15日上傳的今年第1季財報，每股獲利（EPS）前10名清一色都與AI（人工智慧）熱潮有關，金融股也趁機大發投資財，不少銀行的資本利得、手續費收入等「非利息收入」，已能與「利息收益」平起平坐；最慘的是被中國產能過剩或內需低迷拖累的個股，印證了沒有AI就悲哀的K型化發展。

台股上市公司第1季EPS前10高幾乎清一色AI基礎建設或AI應用相關領域（晶片設計、測試設備、高速傳輸、記憶體、散熱到伺服器組裝），例如緯穎每股大賺75.95元、川湖達36.58元，十銓、鴻勁、祥碩與奇鋐等都賺進超過2個股本。

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若與去年第1季相較，前10名獲利成長股中，有9家屬於AI軟硬體基礎建設，尤其是記憶體與散熱族群，顯示AI成長動能已從2025年「題材」轉化為2026年「實質獲利」。包括十銓去年第1季EPS僅約1元、今年第1季大增至27元，創見也從0.87元倍增至18.93元，宇瞻由0.72元增至 14.54元，南亞科更從每股虧損0.63元、今年首季大賺8.41元。

AI熱潮帶動台股大漲，金融股的投資收益（利息以外淨損益）也成為獲利成長密碼。例如王道銀行與華票的非利息收入佔比高達70%以上，聯邦銀行與遠東銀行佔比也接近50%，顯示傳統放款利息已不再是唯一的獲利支柱，投資收益對其EPS貢獻顯著。

但沒搭上AI熱潮就顯得很悲哀。第1季每股虧損前10大，扣除產業特性與轉型陣痛的個股，如錼創（新技術開發）、泰福/沛爾（生技研發），虧損主要源自於高額R&D投入與產品尚未進入商業收割期外，幾乎都與中國產能過剩有關，包括英利-KY、廣華-KY及台郡等，都深受中國「內捲」競爭或內需消費低迷等拖累。

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