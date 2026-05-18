LTN經濟通》安鼠之亂束手無策 疫情蠢蠢欲動？

荷蘭籍豪華遠征郵輪宏迪亞斯號（MV Hondius）爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情。（法新社）

世衛組織指漢他病毒疫情「還沒結束」

〔財經頻道／綜合報導〕2019年爆發新冠疫情重創全球，如今，再傳出荷蘭籍豪華遠征郵輪宏迪亞斯號（MV Hondius）爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情，再度引發全球與台灣民眾對新興傳染病的高度關注。

宏迪亞斯號群聚感染事件目前釀3人死亡，世界衛生組織日前表示，爆發致命漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」上所有人員，一律被視為「高風險接觸者」，必須接受42天的主動監測。

請繼續往下閱讀...

近日針對此事件，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞雖表示漢他病毒疫情「還沒結束」，但同時強調全球公衛風險依然處於低點。此判斷主要基於漢他病毒與COVID-19在傳播途徑、規模及實際影響範圍上的顯著差異。

據了解，漢他病毒的感染源多為受感染囓齒動物（如老鼠）的尿液、糞便或唾液，人類通常是透過吸入被病毒污染的空氣，或是接觸到受污染的表面後未經洗手觸碰口鼻眼而感染。

雖然「安地斯病毒株」在特定情況下可透過飛沫或直接接觸傳染，但專家認為，這種人際傳播並非主流，且較COVID-19的傳播效率低得多，因此難以引發大規模流行。

據了解，漢他病毒的感染源多為受感染囓齒動物（如老鼠）的尿液、糞便或唾液，人類通常是透過吸入被病毒污染的空氣，或是接觸到受污染的表面後未經洗手觸碰口鼻眼而感染。老鼠示意圖。（資料照）

漢他病毒致死率達40%以上

不過部分病例潛伏期可長達數週甚至兩個月，使得感染源追蹤更加困難，也增加群聚感染風險。根據醫學研究資料，漢他病毒感染後可引發兩種主要疾病：腎症候群出血熱（HFRS）與漢他病毒肺症候群（HPS）。其中在美洲流行的肺症候群型（HPS）最為致命，死亡率可達40%以上，部分研究甚至指出某些毒株死亡率可能介於30%至60%。

專家指出，本次荷蘭籍豪華遠征郵輪宏迪亞斯號上的病毒株，可能與安第斯型漢他病毒（Andes strain）有關，其特點是在人類之間「具有限度傳播能力」，但整體仍以嚙齒類動物傳播為主，屬於高致死率但低傳播效率的病原體。

儘管漢他病毒致死率極高，但專家指出，病毒是否具有「大流行潛力」，關鍵從來不只是死亡率，而是傳播效率。約翰霍普金斯大學健康安全中心資深學者Amesh Adalja表示，「真正推動大流行的，是病毒在人與人之間移動的能力，而不是讓人病得多嚴重。」

他強調，即便安地斯病毒株具有人傳人能力，但傳播效率依舊非常低，即使在郵輪這種密閉、高密度接觸的環境中，感染案例仍相當有限，幾乎只出現在最密切接觸者之間。

郵輪宏迪亞斯號停靠田尼利夫島後，各國陸續派出專機接回船上乘客。（法新社）





歷史上多起大規模病毒流行事件

回顧過去，人類歷史上多次出現「高致死率、引發恐慌」的病毒事件：

1. SARS

SARS是由SARS病毒所引起的疾病，為2003年新發現的一種冠狀病毒，2003年4月16日世界衛生組織正式將其命名為「SARS病毒」。

當年SARS在亞洲迅速擴散，因為是新病毒，所以大眾皆無抗體，其致病性與重症風險均高於一般呼吸道病毒，病患可能會發生肺纖維化，甚至引發呼吸衰竭而導致死亡。 但因症狀明顯、傳染期短，加上公共衛生迅速介入，最終成功控制疫情。SARS成為現代公共衛生體系的重要轉折點。

根據世界衛生組織統計資料，2002年11月1日至2003年7月31日間，全球共發現8096例SARS可能病例，其中774例死亡，主要集中於中國、香港、臺灣、加拿大及新加坡等國家。

2. MERS

中東呼吸症候群（MERS）是由中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）引起的人畜共通傳染病，常見症狀為發燒、咳嗽及呼吸急促，重症可致肺炎與腎衰竭。

這種冠狀病毒在2012年於沙特阿拉伯首次被發現，致死率高達約35%，已高於許多已知病毒，但因人傳人效率低，疫情始終未能全球爆發，僅局部流行。

3. 伊波拉病毒（Ebola）

伊波拉病毒首度發現於1976年，同時間爆發的兩起疫情，一起在剛果民主共和國，另一起在蘇丹的偏遠地區。伊波拉病毒的起源未知，但根據研究，果蝠可能是該病毒的天然宿主。

伊波拉病毒死亡率可達50%甚至更高，在非洲造成多次嚴重疫情與社會恐慌。伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，主要的感染途徑是透過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等。

伊波拉病毒初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象；重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。

然而，由於患者症狀極為劇烈（大量出血、休克），傳播鏈通常迅速中斷，因此未形成全球性流行。

4. COVID-19

相比上述疾病， COVID-19則是典型「低致死率但高傳播力」的病原體。

COVID-19最初於2019年12月在中國湖北省武漢市被發現，由於具人傳人之高度傳染性，儘管中國於2020年1月23日對疫情爆發核心之武漢市斷然採取封城隔離措施，但隨著在此之前該市人流、物流之進出，已難以遏止病毒對外擴散，加上航空、水運、陸運等交通運輸工具之傳遞散播，疫情仍逐漸擴散至中國其他地區及世界各國。

台灣首起COVID-19確診病例出現在2020年1月21日。

COVID-19特點是在症狀輕微或無症狀時即可傳播，使全球疫情迅速擴散，疫情爆發後數年間，因為疫情促使各國採取嚴格的封鎖措施、邊境管制、停工停課等，引發了嚴重的全球供應鏈中斷、失業率上升及長期的經濟結構調整。

2019年底COVID-19從中國蔓延全球，台灣成立中央流行疫情指揮中心，由陳時中擔任指揮官。（指揮中心提供）



病毒若突變 情勢恐改觀

這些案例顯示：歷史顯示，真正改變全球秩序的病毒，往往不是致死率最高的，而是最容易在人群中悄悄擴散的。

以漢他病毒為例，其傳播受限的原因包括：病患重症化速度快，難以自由活動；多數感染來源為動物環境，非人際傳播；病毒在人類之間傳播效率低；缺乏無症狀感染期（相較COVID-19）。

因此，即使在密閉環境如郵輪、軍艦或研究基地發生群聚感染，也通常難以延伸至社區或跨國爆發。但儘管如此，專家仍提醒不能完全排除風險，病毒演化具有不確定性，一旦發生突變，使其具備更高的人傳人能力，情勢可能完全改變。

今年5月7日，一名曾搭乘洪迪亞斯號郵輪的紐西蘭籍乘客於入境我國，5月13日紐西蘭透過國際衛生條例窗口聯繫管道通知我國，疾管署立即啟動防疫機制，當日即完成聯繫並安排就醫採檢及觀察。最新檢驗結果於昨晚出爐，漢他病毒檢測全數為陰性，目前在單人病房進行「加強型自主健康管理」觀察至6月6日止。

台北市近期爆發「安鼠之亂」。（資料照）

台北鼠類活動頻繁 引發公共衛生疑慮

洪迪亞斯號事件再次顯示，高致死率病毒雖未必造成全球大流行，但其突發性與醫療壓力仍不可輕忽。台灣自2017年起迄今，國內已累計45例漢他病毒症候群確診病例，今年已確診2例，與過去4年同期病例數相同。今年累計2例漢他病毒症候群確診個案。其中一例為台北市70多歲男性，另一例為新北市70多歲男性。

而近期台北鼠類活動頻繁，引發公共衛生疑慮，更讓民眾陷入深層的居家安全焦慮。疾管署指出，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆及牆垣為鼠類族群活動熱區。

針對有個案發生的地點，疾管署已督導台北市和新北市衛生局與環保局共同合作，加強個案活動地的環境清潔工作，並進行捕鼠、滅鼠及採取防鼠措施（包括黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠），同時清理鼠屍、鼠排泄物等環境污染物並進行消毒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法