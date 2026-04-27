以為能在英特爾待到退休！6旬阿北慘被裁員 悲揭求職殘酷現實

Brad Jenkins在2025年7月被英特爾通知裁員。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕原以為能在科技巨頭安穩做到退休，卻在60多歲遭遇裁員衝擊。一名曾任職英特爾的資深技術員表示，離職後至今仍未找到穩定工作，只能在求職與現實經濟壓力中苦撐，也讓他重新面對「延後退休」的殘酷現實。

美媒報導，現年60多歲的Brad Jenkins在2021年加入英特爾，當時已59歲，在美國奧勒岡州希爾斯伯勒廠區擔任技術員。他回憶，當初甚至懷疑自己年紀太大而不被錄用，但仍順利進入公司，並在多輪裁員中倖存。

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然而，2025年3月英特爾新任執行長上任後，公司開始調整組織架構、縮減管理層級。他原以為自己非管理職，應該可保住工作，但最終仍在7月被通知裁員，並於7月底正式離職。

Brad Jenkins表示，被裁員對他打擊很大，因為他非常喜歡這份工作，也投入了大量心力。由於仍有存款與資遣費，他並未立刻投入求職，而是先短暫休息並旅行調適。期間，他參加了公益機構提供的電動車充電設備維修課程，並前往科羅拉多州與加州停留，希望探索新方向與職涯可能性。

直到去年11月，他才開始正式領取失業補助並積極求職，透過LinkedIn與Indeed尋找半導體相關職缺，也嘗試重建業界人脈，但至今仍未獲得正式錄取。

Brad Jenkins不確定年齡是否影響求職結果。他指出，英特爾過去曾雇用70多歲員工，顯示年齡在產業中並非絕對障礙，但目前市場對技術職缺的需求已明顯下降，加上同類型求職者增加，使競爭更加激烈。他也開始考慮投入電動車相關創業，希望開拓新收入來源。

目前最大的壓力來自醫療保險與退休安排。由於尚未滿65歲，無法申請美國聯邦醫療保險（Medicare），而其他保險補助也不足以完全支撐生活成本，因此「有工作就有保險」成為他必須持續求職的關鍵原因。此外，他也希望延後至67歲再領取社會安全退休金，因此仍需要一定收入來源補足退休準備。

回顧職涯約40年，Brad Jenkins經歷多次經濟衝擊與裁員潮，包括金融危機時期的長期失業。他表示，失業總是痛苦的。他建議其他求職者應善用人脈、保持與前雇主關係、調整心態接受薪資下降的現實，他說「工作還是存在的，只是你可能必須重新定義自己願意接受什麼。」

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