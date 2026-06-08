日圓兌美元貶至160.34 觸及日央關鍵干預水平

週一（8日）美元逼近兩個月高位，美元走強給日圓帶來了更大的壓力，日圓兌美元匯率貶至160.34。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（8日），美元逼近兩個月高位，此前一份強勁的美國就業報告促使交易員加大對美國聯準會今年升息的押注，而日圓則進一步在央行干預區內徘徊。美元走強給日圓帶來了更大的壓力，日圓兌美元匯率貶至160.34。

日幣如今已抹去了東京在一個多月前動用11.7兆日圓干預貨幣政策後取得的漲幅，當時日幣跌至2024年7月以來的最低點160.725。

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日圓暴跌至關鍵水平，引發日本央行4月的大規模干預。美元兌日圓匯率升至160的關鍵阻力位，創下今年4月30日以來的最高點，較5月的低點上漲了3.40%。

路透引述消息人士的話稱，除非中東衝突急劇升級擾亂市場，否則日本央行預計將在本月提高利率，因為能源衝擊導致燃料成本上升，加劇經濟中的價格壓力。

日圓進一步受益於美國升息預期，市場將關注日本央行是否會釋放出比預期更快的升息訊號。

與大盤相比，匯市波動較為平緩，亞洲科技股遭遇重挫。美元維持先前公佈的強勁漲幅，數據顯示上月非農就業人數增加17.2萬人，遠超預期。

報告顯示，日本經濟第一季成長1.8%，高於去年第四季0.7%的成長速度，也高於市場普遍預期的1.3%。經濟成長主要受外部需求和消費支出推動，本季消費支出成長了0.3%。但資本支出小幅下降0.7%，抵銷了部分成長。

儘管如此，由於戰爭的影響，預計日本經濟在第二季仍將面臨壓力，因此美元/日圓匯率在這份報告發布後上漲。因此，日本央行今年是否會升息仍不明朗。

由於中東局勢再起波瀾，投資人風險偏好情緒升溫，導致對貨幣對大幅上漲。

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