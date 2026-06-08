史上最慘！台積電暴跌135元、指數跌2694點。（記者方賓照攝）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股黑色星期一大雪崩，韓股暴跌逾8%，直接熔斷，而日經亦重挫逾2600點，台股則在台積電開盤大跌135元，創史上之最，以2230元開出，受此衝擊，指數開盤跌563.45點，以44507.49點開出，在電金傳齊殺下，上市櫃高達279點跌停下，指數開低走低，跌2694點，創史上之最，指數摜破4萬3，回測42376點，失守月線，所幸在台積電買盤進場，指數跌勢收斂，早盤跌約2300點。

受晶片股暴跌影響，美國股市上週五大幅下挫，道瓊工業指數下跌695.15點、1.35%，標普500指數下跌2.64%，以科技股為主的那斯達克指數下跌4.18%，創下自2025年初關稅風波以來最大單日跌幅，費城半導體指數重挫超過10%，為自2020年3月以來最大單日跌幅。台積電ADR下殺29.75美元、6.69%，收在415.17美元。

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週一韓股受到記憶體暴跌衝擊，指數開低，摜破8000點關卡，直接回測7442點，跌逾8%，觸發熔斷，日股跌勢相對較輕，不過，已跌逾3.9%，摜破6萬4，回63987點。

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