韓股「黑一」大雪崩！指數開盤暴跌逾8％ 觸發熔斷

韓股黑一大雪崩！指數暴跌逾8%，觸發熔斷。（擷取自韓國交易所）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股黑色星期一大雪崩，韓股受到記憶體暴跌衝擊，指數開低，摜破8000點關卡，直接回測7442點，跌逾8%，觸發熔斷。

台北時間上午8點36分，三星股下跌9.27%，海力士股價下跌8.02%。

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上午8點36分，韓股恢復交易大幅反彈， 指數下跌5.14%。

受晶片股暴跌影響，美國股市上週五大幅下挫，道瓊工業指數下跌695.15點、1.35%，標普500指數下跌2.64%，以科技股為主的那斯達克指數下跌4.18%，創下自2025年初關稅風波以來最大單日跌幅，費城半導體指數重挫超過10%，為自2020年3月以來最大單日跌幅。台積電ADR下殺29.75美元、6.69%，收在415.17美元。

受此衝擊，韓股週一雪崩，指數開盤跌115.51點或1.41%，在三星電子與SK海力士重量級記憶體暴跌下，指數開低走低，在賣單瘋狂釋出，指數直接回7442.73點，重挫717.87點或8.79%，直接觸發熔斷。

韓股熔斷分3等級，觸發條件分別為第1級指數較前一日收盤下跌8%以上，且持續1分鐘，全市場暫停交易20分鐘；第2級指數下跌 15%以上，且持續1分鐘，再次暫停交易20分鐘，當觸發第3級，指數下跌20%以上，當日剩餘交易時間全部停止。

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