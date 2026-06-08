梅雨挹注全台1.6噸水 南部水庫進補4610萬噸

今日降雨與水庫集水區對應圖。藍色斜紋區為水庫集水區。（氣象署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕老天爺眷顧，降雨多落在水庫集水區，南部也得以大進補解渴，這波梅雨鋒面降雨下，南部水庫期可進帳4610萬噸水，短短4天內，曾文烏山頭水庫系統蓄水率已回升2.8個百分點來到13%，南化水庫蓄水率也回升7.9個百分點，來到28.8%。

統計梅雨鋒面靠近前的6月4日至今（8）日，全台水庫預期可進帳1億5920萬噸水，進帳量最多的水庫前3名依序是石門水庫3410萬噸、曾文-烏山頭水庫系統2270萬噸，烏山頭、日月潭水庫則各收下1900萬噸水。

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統計北中南區主要水庫集水區入流量，北部水庫預期可收下6650萬噸水，中部水庫4760萬噸水，南部水庫4610萬噸水。

近期南部水情備受關注，曾文水庫日前蓄水率跌破1成，如今也回升至13%，南化水庫蓄水率也回升7.9個百分點，來到28.8%。

水利署補充，降雨入流入庫的速度與「逕流係數」有關，降雨會被原先乾燥的土壤所吸收，因此逕流係數偏低，但隨著連續降雨下土壤含水量逐漸飽和，逕流係數就會提高。

另氣象預報，台灣今天迎來一連9天的梅雨旺盛期，尤其明、天雨勢最為明顯，對全台水情都有助益。

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