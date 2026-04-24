金管會大鬆綁！法人：2000億新資金活水轉向台積電

初次上稿04-23 22:24

更新時間04-24 07:25

台股基金、主動ETF買台積電上限放寬至25％。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕金管會宣布放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制至25%，被外界視為「台積電條款」。法人指出，受惠金管會政策鬆綁，推估來自投信的潛在增持空間高達2000億元，以台積電近20日平均日成交金額約700-750億元，台積電最新市值約55兆元，隱含至少可推升台積電股價3.64%，台積電每上漲1元，推升指數8-9點，預期未來法人圈將有一波針對台積電的「重新評級（Re-rating）」與「補庫存」行情，有利台股攻4萬點。

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由於過去主動型基金與主動式 ETF 受限於「單一持股不得超過淨值10%」的硬性規定，但現在台積電佔台股權重已接近45%，導致經理人就算看好台積電也無法足額配置。

法人分析，這波放寬主要針對的是「主動選股」的產品，截至3月底，台股股票型基金（主動型共同基金）的總規模約1-1.1兆元新台幣，主動式ETF規模則已超過3000億元，持股上限從10%放寬至25%，預期將額外帶來約2000億元新資金活水轉向台積電。

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