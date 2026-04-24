LTN經濟通》中國口蹄疫肆虐 豬價跌到台灣一半

中國是全球豬肉最大消費國，每年吃掉多達7億頭豬，消費量超過5千萬噸。（彭博）

中國口蹄疫升溫 多地爆發疫情

〔財經頻道／綜合報導〕中國是全球豬肉最大消費國，每年吃掉多達7億頭豬，消費量超過5千萬噸，吸引大量中國公司投入養豬業，但隨著業者養豬規模快速擴張，在中國各大產業廣泛存在的產能過剩問題，也出現在了養豬業，隨著最新的口蹄疫疫情升溫，豬肉價格也因此急遽下降。

中國生豬（毛豬）期貨主力合約在4月7日盤中一度跌至每噸9125元人民幣（約4.28萬元新台幣/噸， 約合42.8/公斤，台灣毛豬價約是80元/公斤），刷新上市以來最低紀錄。現貨市場方面，中國國內生豬價格在2026年春節過後，呈現快速下跌趨勢，已跌至10多年來低點。

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綜合中國媒體報導，中國農業農村部3月28日接獲中國動物疫病預防控制中心報告通報，新疆伊犁州伊寧縣和甘肅省武威市古浪縣相繼發生口蹄疫疫情，經確認為南非1型（SAT1）口蹄疫，這是該病毒在中國境內的首次爆發。牛、豬、羊皆為南非1型口蹄疫的易感染動物，其中幼牛的死亡率可達50%，仔豬死亡率在30%至70%之間。

伊寧縣疫點涉及一個交易市場，存欄牛513頭，其中142頭發病；古浪縣疫點為一處養殖場，存欄牛5716頭，77頭發病。疫情發生後，當地立即依照緊急應變計畫要求規範進行撲殺、清洗消毒、無害化處理、監測檢查和流行病學調查等工作。

中國內蒙古自治區赤峰市松山區農牧局在4月7日的公告進一步明確指出，前述兩地發生的疫情為南非1型口蹄疫，是突破邊境傳入中國境內。目前疫情處置為關鍵期。此病毒宿主範圍廣、傳播能力強、致病率高。目前正值春季畜禽調運高峰期，跨區域運輸頻繁，疫情經由活畜調運、車輛人員攜帶等途徑擴散的風險顯著增加。

據稱，中國目前廣泛使用的口蹄疫疫苗主要針對O型和A型的傳統血清型，沒辦法對南非1型進行有效免疫，短期內防疫面臨挑戰。而口蹄疫疫情有逐漸擴大趨勢，網傳消息指出，中國至少有12個省份爆發南非1型口蹄疫，包含新疆、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、山西、寧夏、河北、貴州及安徽。

中國爆發南非1型口蹄疫，牛、豬、羊皆為易感染動物。（圖擷取自X平台）

豬肉生產過剩 養豬業陷危機

這股急速蔓延的口蹄疫疫情，讓中國養豬業陷入更深層的危機，中國養豬業者規模快速擴張，導致在中國各大產業廣泛存在的產能過剩問題也跟著出現在養豬業，近年來由於經濟疲軟，消費量下降，導致豬肉生產過剩，豬肉價格出現暴跌。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇分析指出，隨著中國消費者對於肉類消費的多元化，豬肉占肉類消費比重從2018年的62.1%，降到了2025年的57.8%，雞、牛、羊肉等替代性的肉品，分流了一部分對豬肉的消費需求。朱增勇認為，近期中國豬肉消費量已無成長空間，目前需求穩定，不太可能進一步成長。

而近期的口蹄疫疫情，更是進一步衝擊了豬價，中國生豬期貨主力合約2605在4月7日盤中一度跌至每噸9125元人民幣，創下上市以來新低。而生豬期貨創新低的核心原因是供需失衡，由於豬也是南非1型口蹄疫的易感染動物，養殖端出欄積極導致市場供給壓力持續釋放，疊加需求疲弱，使價格持續承壓。

搜豬網數據顯示，4月7日全國瘦肉型豬出欄均價為每公斤9.27元人民幣（約43.49元新台幣）；較去年同期的每公斤14.6元人民幣（約68.5元新台幣）下跌了36.51%。

另據中國農業農村部監測，4月第二週全中國生豬價格延續跌勢，已連續 10 週下滑，並跌至近 7 年來低點。官方數據顯示，當週全國生豬平均價格為每公斤 10.03 元人民幣（約47.06元新台幣），較前一週下跌 3.6%，年跌幅更高達 33.7%。

中國生豬期貨主力合約2605在4月7日盤中一度跌至每噸9125元人民幣，創下上市以來新低。（路透）

小農每頭豬要賠1500元

中國金融機構「新湖期貨」的分析顯示，生豬現貨價格持續走弱，破近年來新低，生豬養殖虧損持續加深，其中自繁自養與外購仔豬模式頭均分別虧損338元人民幣（約1585元新台幣）及228元人民幣（約1069元新台幣），仔豬價格週比下降每頭39元人民幣，仔豬出售已陷入虧損。

在價格不斷創低的情況下，養豬產業已全面陷入虧損，部分養殖戶開始淘汰產能。山東德州武城一名養殖戶崔艷濤指出，豬價持續下滑，但飼料與人工成本卻不斷上升，養一頭豬大概要虧將近 500 元人民幣（約2346元新台幣），類似情況也出現在湖北襄陽，不論中小型養殖戶或大型豬企，均已開始調降產能。有業者透露，每出欄一頭豬約虧損 250 至 300 元人民幣（約1173元至1407元新台幣）。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員王祖力分析，短期來看，豬價仍處於「築底階段」，市場尚未出現明顯回升訊號。目前養殖場每出欄一頭商品豬，平均虧損已超過 300 元人民幣。

中國生豬現貨價格持續走弱，破近年來新低，使養殖虧損持續加深。（路透）

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