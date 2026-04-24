台股收盤》聯發科漲停、台積電大漲105元！指數狂飆1218點收38932點創新高



首次上稿:09:14

更新時間:13:53

台股週五收在38932.40點，上漲1218.25點，漲幅3.23%，成交金額1.0329兆元，創史上第5大漲點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕金管會鬆綁台股基金、主動式ETF投資單一公司股票持股上限由10%提高到25%，帶動台股週五（24日）在權值股大漲下開高走高，以上漲148.5點的37862.65點開出，漲幅持續擴大，盤中一度狂飆1275.79點，觸及38989.94點歷史新高，終場漲勢小幅收斂，收在38932.40點，上漲1218.25點，漲幅3.23%，成交金額1.0329兆元，創史上第5大漲點，收盤指數也同樣創下歷史新高。

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前10大成交額漲多跌少，台積電漲105元，收2185元，成交額為964.39億元，排名第1；聯發科漲停，收2435元，成交額為521.88億元，排名第2；臻鼎-KY漲22.5元，收347.5元，成交額349.3億元，排名第3；景碩漲停，收526元，成交額為291.09億元，排名第4；穩懋跌13元，收547元，成交額為280.65億元，排名第4。

華通跌8元，收214.5元，成交額為228.4億元，排名第6；台達電漲95元，收2075元，成交額為220.97億元，排名第7；緯穎漲385元，收4635元，成交額202.3億元，排名第8；南亞科跌2元，收206元，成交額200.71億元，排名第9；旺宏漲6元，收132元，成交額為193.61億元，排名第10。

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