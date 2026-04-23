金管會大鬆綁！台股基金、主動ETF買台積電上限放寬至25％

金管會宣布放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%，提高至25%。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會證期局今天宣布，考量近年我國科技產業發展快速，部分大型上市公司市值占整體市場比重持續提高，因此，放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%，提高至25%。由於台積電占台股比重達44%，因此被視為「台積電條款」，法人看好挹注台股活水，可望助攻大盤指數表現。

據統計，國內投資股票型基金規模約為1.05兆元，過去，為了防止基金過度集中投資於單一公司，因此，每一基金投資於任一上市（櫃）公司股票、公司債或金融債券的總金額，不得超過該基金淨資產價值的10%。

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不過，隨台積電的價格飆漲，台股基金卻最多只能持台積電10%，使得基金報酬表現，跟不上台積電。這次進一步再鬆綁，台股基金、主動式ETF對單一持股限制，允許到25%。

對此，證期局強調，投資台積電股票比重，不得超過該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重，且投資該股票加計公司債或金融債券之總金額，應以基金淨資產價值之25%為限。

證期局指出，此次是投信投顧公司給予政策建議，參照國際作法，像是美國及南韓都有放寬基金投資單一個股，比重可到25%，給予更大的投資彈性，希望讓基金配置更有空間。

證期局表示，此次鬆綁有助於基金更貼近指數表現，同時提升投資配置彈性，亦可鼓勵投信業者推出更多元化商品，強化整體資產管理產業競爭力，落實資產管理業發展目標。

根據金管會統計，截至3月底為止，國內股票基金有138檔，資產規模1兆481億元，主動式ETF有14檔，資產規模2310億元。

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