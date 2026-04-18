荷姆茲海峽最新狀況揭曉！油輪集體掉頭不敢過 背後原因曝光了

儘管伊朗於週五（17日）宣布荷姆茲海峽已對商業船隻開放，但海運和石油分析師表示，荷姆茲海峽實際上仍處於關閉狀態。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管伊朗於週五（17日）宣布荷姆茲海峽已對商業船隻開放，但海運和石油分析師表示，荷姆茲海峽實際上仍處於關閉狀態，從船舶追蹤公司 Kpler 的影片顯示，船舶對此仍持審慎態度，週五有多艘油輪和貨船試圖駛出荷姆茲海峽，但最終都折返了。

《CNBC》報導，國際原油期貨價格週五大幅下跌，因市場將伊朗的開放荷姆茲海峽聲明解讀為重大突破，預期將緩解全球能源供應的嚴重中斷。美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨週五收跌12%，報每桶83.85美元；布蘭特原油期貨則收跌9%。

請繼續往下閱讀...

然而，伊朗官員與美國總統川普的說法，對於海峽是否真的已開放，反而引發市場混亂。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）最初表示，在與美國與以色列的停火期間內，海峽將「完全開放」。但與伊朗伊斯蘭革命衛隊立場一致的媒體，則提出了安全通行條件，內容與伊朗過去數週實施的規則相似。

Kpler 大宗商品研究主管史密斯（Matt Smith）表示，週五確實有部分油輪與貨船嘗試透過伊朗指定、繞行拉拉克島（Larak Island）的航道離開海峽，但隨後突然折返。他指出：「很明顯，它們並未獲准通行。」

一名接近伊朗最高國家安全委員會的消息人士向伊朗官媒《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）表示，商業船隻必須遵循伊朗指定的航線，並與伊朗軍方進行協調。根據報導，若船隻或其貨物與敵對國家有關聯，將不被允許通行。

海事數據公司「勞氏情報」（Lloyd's List Intelligence）的海事風險分析師拉阿南（Tomer Raanan）表示，目前「尚不清楚情勢是否出現實質性改變」，並指出「伊朗仍要求船隻行經其領海」。

另一方面，川普則表示，美國對伊朗的海軍封鎖仍在持續。伊朗則警告，若封鎖未解除，將關閉荷姆茲海峽。

Kpler 資深運費分析師賴特（Matthew Wright）指出，這些情況意味著荷姆茲海峽在實質上仍處於封閉狀態，這波行情只是市場過早反映風險解除，實際情況並未改善。

全球最大航運協會「波羅的海國際航運公會」（BIMCO）週五建議船隻避免通行該海峽，理由是當地仍存在水雷威脅。該協會首席安全官拉森（Jakob Larsen）表示，目前該區域「尚未被宣告為可安全通行」。

賴特指出，荷姆茲海峽航運要恢復正常，可能還需要數個月的時間，大型航運公司短期內仍可能採取觀望態度，觀察首批進場者的動向後，才會逐步恢復航行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法