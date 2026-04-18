台股脫離一中》再見了東方之珠！「星」投資餘額首度超越「港」

2018年時，台股上市公司在香港投資餘額大幅超前新加坡逾兆元，但到了2025年，新加坡投資餘額已攀升至2.41兆元，正式超越香港的2.29兆元。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕香港過去是台股公司西進主要跳板，但隨著台股電子供應鏈與組裝大廠大舉南向，2018年時，台股上市公司在香港投資餘額大幅超前新加坡逾兆元，但到了2025年，新加坡投資餘額已攀升至2.41兆元，正式超越香港的2.29兆元。

鴻海帶頭 星躍資金調度中心

最新統計顯示，台股電子股對新加坡原始投資總額從2018年的2251億元，至2025年已激增至7453億元，成長幅度高達231%。其中，「電子代工龍頭」鴻海的表現最為關鍵，其在新加坡投資額從2018年的240億元，至2025年已翻倍成長，成為推升新加坡投資熱度的主要動力；此外，友達等面板與組件廠也積極在星加碼，反映出供應鏈向東協市場靠攏的趨勢。

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相較之下，電子股對香港投資雖然從4049億元成長至5250億元，但成長率僅約29%，明顯遜於新加坡。在香港布局台股公司以聯發科、臻鼎-KY及TPK-KY等為主。業者指出，香港雖仍保有一定的電子零組件貿易與轉口功能，但在製造鏈「去中化」的大環境下，其作為電子產業擴張基地的吸引力已相對轉弱。

值得注意的是，IC設計大廠聯發科在兩地皆有顯著投資，2025年在香港的投資餘額超過1200億元，但從整體趨勢看，電子大廠新設子公司或增資計畫，已明顯轉向具備供應鏈聚落效應的新加坡。

業界分析，台股電子供應鏈在星港投資的消長，不僅是避險考量，更是為了緊貼半導體與AI產業鏈在東南亞的崛起，隨著新加坡在全球供應鏈地位的提升，預計未來幾年「星勝於港」將成為新常態。

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