台股脫離一中》電子股聚焦泰越 印度有些怕怕

台股電子股南向投資聚焦泰國，貿協也多次組團舉辦泰國台灣形象展。（貿協提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美中地緣政治對抗加劇，「供應鏈韌性」成為顯學。從川普1.0啟動美中貿易戰後，台股上市公司南向出現「泰越組裝、印度內需、星洲調度」的三角架構新趨勢。最新數據顯示，2018年至2025年間，台股電子股南向投資加速聚焦泰國與越南；印度卻吸引傳統產業加碼，除了電子通路商聯強外，未見電子五哥大舉加碼，透露對當地不確定高的投資環境，依然有些怕怕。

電子組裝新重鎮 泰成長4.5倍

在南向國家中，泰國成長幅度居於首位，原始投資金額從2018年的541 億元飆升至2025年的2461億元，增幅高達4.5倍；主因是泰國完整的汽車供應鏈基礎與穩定的電力供給，吸引大量電子代工與車用電子大廠進駐。

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越南也是電子股南向製造中心，投資總額突破3530億元。其優勢在於緊鄰中國的地理位置與豐沛的勞動力，吸引台股電子大廠將筆電、伺服器等關鍵組裝線移轉至此，與泰國共同構成台股IT產業在東南亞的「雙核心」佈局。

印度投資增2.1倍 中橡加碼最多

投資印度前5大 公司 投資金額 國際中橡 129 聯強 119 正新 96 豐泰 58 中鋼 38

相較於IT業在東南亞的擴張，印度市場是台股傳產股的新戰略要地。台股上市公司對印度投資規模在2025年達到666億元，較2018年增長約 2.1倍，子公司家數也翻倍成長至198家。

相對於電子股的觀望，傳產股加碼印度的力道強勁。國際中橡（2104）、正新及鞋類代工龍頭豐泰等，均名列錢進印度前五大企業。主因是印度龐大內需市場與政府推動的「在地製造」補貼，與橡膠、紡織及電子通路代理的長期營運方向高度契合。

證交所主管分析，台股上市公司已重新建構出「泰越組裝、印度內需、星洲調度」的南向新三角布局，隨著供應鏈在地化趨勢不可逆，預計未來幾年這三大投資熱點仍將是台股海外布局重心。

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