台股脫離一中》前10大美概股出列！台積188億翻6918億

最新數據顯示，台積電對美原始投資金額從2018年的188億元，大增至2025年的6918億元。（歐新社資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕台股公司近7成赴中投資，但自2018年川普1.0啟動美中貿易戰後，隨著全球供應鏈重組，台股公司從「中國+1」轉向「台美結盟」。根據最新統計，台股上市公司投資美國子公司總額，從2018年的3828億元（新台幣）至2025年爆發成長至1兆6138億元，增幅高達3.2倍，顯示「美國製造」與「供應鏈在地化」已成為台商新的戰略選擇。

加碼東進美概股 排名 公司名稱 2018年投資額 2025年投資額 加碼金額 1 台積電 188 6918 6730 2 國巨 222 834 612 3 緯創 102 665 563 4 保瑞 0 549 549 5 緯穎 50 549 499 6 遠東新 164 481 315 7 美時 0 217 217 8 南亞 183 389 206 9 中鼎 4 193 189 10 欣陸 10 187 177

台積電領軍 帶動電子鏈群聚

「護國神山」台積電無疑是最大領頭羊。最新數據顯示，台積電對美原始投資金額從2018年的188億元，大增至2025年的6918億元，光台積電加碼金額就超過6700億元，佔全體台股加碼美國比重近半。

台積電大舉赴美設廠，不僅帶動資本支出大增，更掀起下游代工與組件廠的群聚效應。電子五哥中的緯創與其子公司緯穎，在美投資合計增加逾千億元，國巨（2327）加碼金額也突破600億元；顯示隨AI伺服器與高效能運算需求轉向「美國組裝」，台灣電子供應鏈已逐漸由「西進」轉向「東進」。

傳產生技新勢力 遠東新大膽東進

除電子業外，傳統產業也在美國祭出關稅大棒與分散風險考量下積極布局。遠東新藉由收購美方廠房與擴產，對美投資增加316億元，居傳產之冠；台塑集團旗下南亞與台塑合計加碼逾300億元，持續利用美國低價頁岩氣優勢鞏固競爭力；值得注意的是，生技大廠美時近年亦大舉跨入美醫藥市場，投資額由零成長至217億元，成為生技業布局的新亮點。

從2018到2025年數據軌跡來看，台股布局已從「中國+1」轉向更具政治導向的「台美深度結盟」。隨川普政策延續性影響及美國補貼政策落實，台股赴美投資的廣度與深度預計將持續擴大。

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