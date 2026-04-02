外送漲聲響起？平台先調商家費恐擴及消費者 Uber Eats、foodpanda回應了

Uber Eats及foodpanda針對外送專法上路後，關於消費者端的費用調漲，表示仍在審慎評估。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱「外送專法」）預計於今年7月中旬正式上路，國內外送產業正面臨一波結構性轉變，平台、商家與消費者的成本分攤模式也隨之出現重整跡象。

外送平台 Uber Eats 今（2）日率先向商家發出服務費調整通知，引發市場關注。不過，更值得消費者留意的是，這波調整恐不僅止於商家端，未來消費者端的服務費用，以及「優物流」相關成本，也已納入平台評估調整的範圍。

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Uber Eats在聲明中指出，立法院於今年1月三讀通過的外送專法，將對整體產業的營運模式與成本結構帶來重大影響，衝擊層面涵蓋商家、外送員、平台及消費者等各方。

儘管目前的公告焦點在於調升商家端服務費，美食商家調升2.5 個百分點、生鮮雜貨調升3 個百分點，但Uber Eats在給商家的信件中特別預告，新法規帶來的營運成本影響並不限於商家合作夥伴，平台目前「亦在思考及規劃調整消費者端及優物流之相關費用」等因應方向。

此一訊號意味著，未來消費者在使用外送服務時，無論是訂餐或即時配送，皆可能面臨配送費或服務費上升的情況。

對此，Uber回應目前針對消費者端的相關調整仍在研議中，表示：「新法規帶來的平台營運成本影響不僅限於外送商家合作夥伴，平台目前亦在思考及規劃調整消費者端及優物流之相關費用等因應方向 。若未來有相關調整，我們將秉持公開透明的原則，向大眾說明。」

另一平台foodpanda則回應，正積極透過系統及流程優化，期望能降低外送專法帶來的成本衝擊和影響。針對是否調整各項費用，內部尚在審慎評估中，如有任何變動，將會提前公告及說明。

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